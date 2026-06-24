اعتد.اء على طبيبة أسنان في أثناء تأدية عملها.. الصحة تكشف التفاصيل

تابعت وزارة الصحة والسكان، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة منسوبة إلى إحدى المنشآت الطبية بشبرا الخيمة، تتضمن ادعاءات بحدوث اعتداء على طبيبة أسنان أثناء تأدية عملها.

‎وتشدد الوزارة على أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض يوفر إطارًا تشريعيًا واضحًا لحماية مقدمي الخدمات الصحية أثناء أداء واجبهم، مع عقوبات رادعة على أي اعتداء يستهدف الأطقم الطبية أو العاملين بالقطاع الصحي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي اعتداء أو إساءة ضد العاملين بالمنظومة الصحية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الواقعة تخضع للتحقيق القانوني والإداري من قبل الجهات

‎وتؤكد الوزارة أن الواقعة تخضع للتحقيق القانوني والإداري من قبل الجهات المختصة، وفق الإجراءات الرسمية المتبعة للوقوف على جميع الملابسات والاستماع إلى كافة الأطراف، بما يضمن إظهار الحقيقة كاملة وحماية حقوق الجميع.

وتهيب الوزارة بكل الأطراف احترام سيادة القانون وعدم استباق نتائج التحقيقات، كما تؤكد الوزارة أن حق المواطنين في تقديم الشكاوى مكفول، شريطة أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

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وتدعو وزارة الصحة والسكان وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل إلى تحري الدقة والموضوعية، احترامًا لسيادة القانون وحفاظًا على حقوق جميع الأطراف.

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وتجدد الوزارة تقديرها للجهود المبذولة من الفرق الطبية في خدمة المرضى، وتؤكد التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة تكفل كرامتهم وسلامتهم.