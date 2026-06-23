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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة توجه بتوسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، فجر اليوم زيارة مفاجئة إلى مستشفى ديروط المركزي بمحافظة أسيوط، ضمن جولتها الميدانية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات.

‎وبدأت نائب الوزير جولتها بتفقد قسم الطوارئ، حيث التقت المرضى واستمعت إلى ملاحظاتهم، ووجهت بتوفير سيارة إسعاف فورية لحالة حرجة تحتاج تدخلاً جراحيًا عاجلاً.

كما وجهت بتحديث قوائم الأدوية والمستلزمات بشكل دوري وتوفير ترولي طوارئ لتسريع الاستجابة للحالات الحرجة.

‎وتابعت تطبيق التعليمات الوزارية في  قسم النساء والتوليد، مع التركيز على خفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة من خلال الالتزام بالدلائل الاسترشادية وتسجيل البارتوجرام وتطبيق تصنيف روبسون.

وأوصت بتعزيز دور المشورة قبل الخروج من المستشفى وتوسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، مع سد العجز في أعداد الأطباء وهيئات التمريض.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أهميةتطبيق الساعة الذهبية بعد الولادة، وتشجيع الرضاعة الطبيعية، ومتابعة الأم بعد الخروج، مع تدريب الفرق الطبية على استخدام البارتوجرام وتصنيف روبسون وتركيب وسائل تنظيم الأسرة.

 وحدة رعاية حديثي الولادة  والمبتسرين

كما تفقدت وحدة رعاية حديثي الولادة  والمبتسرين، ووجهت بتقسيم الوحدة إلى مستويات رعاية حسب الحالة، وتوزيع الفرق الطبية، وخفض معدلات العدوى ووفيات حديثي الولادة، مع توفير أماكن مناسبة للرضاعة الطبيعية وتطبيق بروتوكولات ملامسة الجلد للجلد.

‎وعلى هامش الزيارة، عقدت الدكتورة  عبلة الألفي اجتماعًا مع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط لتعزيز التعاون المشترك في الملف السكاني والصحي. واستعرضت المؤشرات الإيجابية في معدلات المواليد واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومناقشة مواجهة الحمل غير المخطط، ومبادرة الألف يوم الذهبية، وخفض وفيات حديثي الولادة والولادات القيصرية.

‎ورحب الدكتور أحمد المنشاوي بالزيارة، مشيدًا بجهود الوزارة ومبادرة الألف يوم الذهبية، مؤكدًا استعداد الجامعة الكامل للتعاون مع وزارة الصحة من خلال إمكاناتها العلمية والبحثية والتدريبية.

‎وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وجامعة أسيوط لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والخطة العاجلة، ومبادرة «الألف يوم الذهبية» من خلال أنشطة صحية وتوعوية وتدريبية مشتركة.

وزير الصحة والسكان مستشفى ديروط المركزي إسعاف فورية قوائم الأدوية والمستلزمات قسم النساء والتوليد تسجيل البارتوجرام تصنيف روبسون

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