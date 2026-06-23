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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت الشرقية ويوجه بميكنة مستشفى منيا القمح وتحسين الخدمات الطبية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أجرى الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان جولة ميدانية بعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورصد التحديات واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الرعاية.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى منيا القمح المركزي، حيث تابع الدكتور محمد الطيب سير العمل بقسم الاستقبال والطوارئ، واطلع على المدة الزمنية لتقديم الخدمة، موجهاً بسرعة إنهاء الإجراءات وفق المعايير المعتمدة، كما تفقد أقسام الحضانات والرعاية المركزة، وأكد على توافر الأطقم الطبية والمستلزمات اللازمة.

وشملت الجولة تفقد العيادات الخارجية ووحدتي الأشعة والغسيل الكلوي والصيدلية ومخازن الأدوية، حيث وجه باستبدال استراحة المرضى بمكان أكثر ملاءمة، ومراجعة معدلات التشغيل وتوافر المستلزمات،كما وجه بالتواصل مع اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي لميكنة المستشفى بالكامل، وبتحويل المتغيبين عن العمل إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبنقل مطبخ المستشفى إلى موقع مناسب يتوافق مع الاشتراطات الصحية.

وانتقل نائب الوزير إلى مركز طبي منيا القمح، حيث تفقد غرف التطعيمات والصيدلية، ووجه مديرية الشؤون الصحية بتوفير أجهزة تكييف للمركز بالكامل، وأشاد بمستوى الأداء، ووجه بصرف مكافأة لخمسة من العاملين المتميزين تقديراً لجهودهم.

كما تفقد غرف المشورة ورعاية الأمومة والطفولة والمبادرات الصحية، ووجه بتوفير طابعة جديدة لغرفة مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وبتركيب كرسي أسنان جديد بعيادة الأسنان بشكل فوري خلال اليوم.

واختتم الجولة بزيارة عيادة المبرة للتأمين الصحي، حيث تفقد مختلف التخصصات الطبية ووجه بزيادة أفراد خدمة المواطنين لتنظيم حركة المترددين وتقليل التكدس.

وحرص على الاستماع إلى آراء المواطنين، ووجه بتوفير دواء لازم لمرضى ضمور العضلات، وبإعداد دراسة شاملة للاحتياجات والتجهيزات المطلوبة، وبإعداد دراسة شاملة للاحتياجات والتجهيزات المطلوبة، وبتفعيل خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل.

رافق نائب الوزير خلال الجولة الدكتورة نهلة تعيلب مدير عام الإدارة العامة للتقييم والمتابعة بالوزارة، والدكتور أحمد البيلي مدير مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والدكتور رضا الديب مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية، وفريق المراجعة الداخلية والحوكمة.

المنشآت الصحية الصحة والسكان وزير الصحة والسكان بمحافظة الشرقية

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نائب وزير الصحة يتفقد منشآت الشرقية ويوجه بميكنة مستشفى منيا القمح وتحسين الخدمات الطبية

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