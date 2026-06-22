قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفراجة لملايين المواطنين.. البرلمان يترقب تعديلات موسعة على قانون التصالح في مخالفات البناء
وزير الصناعة: مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030
المهندس خالد هاشم: مركز تحديث الصناعة هو «العقل المفكر» للصناعة المصرية
قبل حسمها غدا بالبرلمان.. تفاصيل ضريبة الغاز الطبيعي الجديدة وحقيقة تطبيقها على المنازل
إيران تقلب الطاولة: لم نقدم أي التزامات بشأن الملف النووي
بشرى في سوق الذهب عالميا.. المعدن الأصفر يعود للارتفاع بعد خسائر حادة
بعد الفوز على نيوزيلندا.. موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم والقنوات الناقلة
الأرصاد: طقس حار رطب غدا وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق
الخارجية الإيرانية: طهران لم تتفاوض بشأن القضية النووية أو تقبل بأي التزامات جديدة
الصيف يبدأ رسميا خلال أيام| الأرصاد تكشف تحولا مفاجئا في الطقس.. تفاصيل
كارثة بمليارات الدولارات.. الحرب دمرت أكثر من 11 ألف مبنى في جنوب لبنان
لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جنايات الزقازيق تحيل أوراق متهمة بالتخلص من زوجها لفضيلة المفتي

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق
محمد الطحاوي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد سراج الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي وحازم حسن وسكرتارية محمد شومان إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، وذلك على خلفية اتهامها بإنهاء حياة زوجها وإشعال النيران في جثمانه لإخفاء معالم الجريمة، مع تحديد جلسة 29 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

تعود احداث القضية رقم 26682 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة الحسينية عندما أحالت النيابة العامة المتهمة “رضا. ع. ع. ع”، 60 سنة، ربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بقتل زوجها “فرج محمد السيد عبد القادر”، 65 عامًا، والمقيم بقرية 7 بحر البقر بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وجاء في أمر الإحالة انه أسندت النيابة إلى المتهمة ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار حيث عقدت العزم وبيتت النية على التخلص من زوجها، وأعدت لذلك أداة الجريمة “حجرًا أسمنتيًا” احتفظت به داخل مسكنها بعيدًا عن الأنظار،وما إن سنحت لها الفرصة وتيقنت من استغراق المجني عليه في النوم داخل غرفته، حتى انهالت عليه بعدة ضربات قوية بالحجر على الرأس، استقرت في مواضع قاتلة، ما أدى إلى سقوطه غارقًا في دمائه.

ولم تكتف المتهمة بذلك، بل سارعت إلى إشعال النيران في ملابس زوجها وإلقائها على جسده في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإيهام المحيطين بأن الوفاة ناجمة عن حادث حريق، وهو ما أسفر عن إصابات جسيمة أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أن الخلافات الزوجية المتكررة كانت الدافع وراء ارتكاب الواقعة، حيث كان الزوجان يعيشان بمفردهما داخل مسكنهما بقرية بحر البقر.

وأوضحت التحريات أن المتهمة، بعد تنفيذ جريمتها، حاولت إحكام خطتها بإبعاد الشبهات عن نفسها، فأبلغت أحد شهود الإثبات بتعرض زوجها للاعتداء من قبل أشخاص ملثمين اقتحموا المنزل وأشعلوا النيران به.

تم التحفظ على المتهمه وبالعرض علي النيابة العامة قررت احالتها محبوسة علي ذمة القضية الي المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية بمحافظة الشرقية رئيس المحكمة إحالة أوراق المتهمة محكمة جنايات الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

ترشيحاتنا

ويمبلدون

إيقاف بطلة ويمبلدون السابقة 4 سنوات لرفضها الخضوع لاختبار منشطات

رئيس اتحاد كرة القدم الإيطالي الجديد

تعرف على رئيس اتحاد كرة القدم الإيطالي الجديد

الجزائر

موعد مباراة الأردن والجزائر فى كأس العالم 2026 وفرص التأهل

بالصور

بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

منذ 5 سنوات لم يجلس دقيقة واحدة.. قصة راهب هندي نذر الوقوف 12 عاما كاملة والطب يحذر

يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن

القوات المسلحة: القيام بحملات مكبرة ضد العناصر الإجرامية والتنقيب غير المشروع عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

المزيد