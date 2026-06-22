جنايات الزقازيق تحيل أوراق متهمة بالتخلص من زوجها لفضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد سراج الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي وحازم حسن وسكرتارية محمد شومان إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، وذلك على خلفية اتهامها بإنهاء حياة زوجها وإشعال النيران في جثمانه لإخفاء معالم الجريمة، مع تحديد جلسة 29 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

تعود احداث القضية رقم 26682 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة الحسينية عندما أحالت النيابة العامة المتهمة “رضا. ع. ع. ع”، 60 سنة، ربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بقتل زوجها “فرج محمد السيد عبد القادر”، 65 عامًا، والمقيم بقرية 7 بحر البقر بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وجاء في أمر الإحالة انه أسندت النيابة إلى المتهمة ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار حيث عقدت العزم وبيتت النية على التخلص من زوجها، وأعدت لذلك أداة الجريمة “حجرًا أسمنتيًا” احتفظت به داخل مسكنها بعيدًا عن الأنظار،وما إن سنحت لها الفرصة وتيقنت من استغراق المجني عليه في النوم داخل غرفته، حتى انهالت عليه بعدة ضربات قوية بالحجر على الرأس، استقرت في مواضع قاتلة، ما أدى إلى سقوطه غارقًا في دمائه.

ولم تكتف المتهمة بذلك، بل سارعت إلى إشعال النيران في ملابس زوجها وإلقائها على جسده في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإيهام المحيطين بأن الوفاة ناجمة عن حادث حريق، وهو ما أسفر عن إصابات جسيمة أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أن الخلافات الزوجية المتكررة كانت الدافع وراء ارتكاب الواقعة، حيث كان الزوجان يعيشان بمفردهما داخل مسكنهما بقرية بحر البقر.

وأوضحت التحريات أن المتهمة، بعد تنفيذ جريمتها، حاولت إحكام خطتها بإبعاد الشبهات عن نفسها، فأبلغت أحد شهود الإثبات بتعرض زوجها للاعتداء من قبل أشخاص ملثمين اقتحموا المنزل وأشعلوا النيران به.

تم التحفظ على المتهمه وبالعرض علي النيابة العامة قررت احالتها محبوسة علي ذمة القضية الي المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.