بتكلفة 50 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالزنكلون

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية محطة معالجة الصرف الصحي بالزنكلون التابعة لمركز الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل بالمحطة والاطمئنان على كفاءة التشغيل عقب دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع والفائدة علي أبناء مركز ومدينة الزقازيق.

وقد رافق المحافظ، خلال الزيارة، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندسة ايمان رفعت رئيس الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية واللواء ا .ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.

وتفقد المحافظ مكونات المحطة واستمع الي شرح تفصيلي من المهندسه ايمان رفعت رئيس الهيئه القوميه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقيه عن مراحل التشغيل المختلفة ومعدلات الأداء وطاقة المحطة التي تبلغ 15 ألف متر مكعب يومياً، بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه، وتسهم في تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي بقرى الزنكلون وكفر الجراية وأبو زيد ونوار حنا وكفر جمعة وطاروط وشرويدة وبني شبل وتل حوين وعزبة الزند، ويستفيد منها 63 ألفاً و954 نسمة بما يسهم في تحسين كفاءة خدمات الصرف الصحي بتلك القرى.

وأوضح المحافظ أن مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الزنكلون بمركز الزقازيق يُعد من المشروعات المهمة التي ظلت متوقفة لأكثر من أربع سنوات، الأمر الذي حال دون الاستفادة منه رغم أهميته في خدمة عدد كبير من القرى التابعة للمركز، مشيراً إلى أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، تم تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع بصورة دورية، والعمل على إزالة كافة العقبات التي واجهت التنفيذ، حتى تم الانتهاء من الأعمال وتسليم المشروع تسليماً ابتدائياً ودخوله الخدمة الفعلية في فبراير ٢٠٢٦.

ووجه محافظ الشرقية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار المتابعة الدورية لمعدلات الأداء والتشغيل بالمحطة، والتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية المقررة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة والحفاظ على البيئة والصحة العامة، مشيراً إلى أن الدولة تواصل تنفيذ وتطوير مشروعات البنية الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.