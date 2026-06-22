خلافات على ملكية قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل إستغاثة مدرس بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص ببيع قطعة أرض مملوكة له لآخرين بموجب عقد بيع مزور والبناء عليها بالشرقية.





بالفحص أمكن تحديد الشاكى (مدرس – مقيم بدائرة قسم شرطة القرين) وبسؤاله أقر بتضرره من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس) لقيامه بالإستيلاء على قطعة أرض زراعية ملك والده وبيعها لـ (مالك ورشة – مقيم بذات الدائرة) بعقد بيع مزور وقيامه بالبناء عليها.

بسؤال المشكو فى حقهما أقر الأول بسابقة صدور حكم لصالحه وأشقائه بملكية الأرض المشار إليها ، وأقر الثانى بشراء قطعة الأرض من الأول بموجب عقد بيع إبتدائى والبناء عليها بموجب رخصة بناء ، وإتهما الشاكى بالتشهير بهما بمواقع التواصل الإجتماعى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





