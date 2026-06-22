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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

أموال
أموال
مصطفى الرماح

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم باستخدامه فى نشر منشورات تتضمن إضطلاعه بنشر روابط مزيفة وإدعائه أنها خاصة بالإشتراك فى بعض القنوات الفضائية ومنصات ترفيهية نظير مبالغ مالية بإستخدام الكروت الإئتمانية ، مما مكنه من الإستيلاء على الكروت الإئتمانية للعديد من المواطنين ، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس المنشأت التجارية).
 

 وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكوربـ (15) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الأجهزة الأمنية مليون جنيه النصب

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