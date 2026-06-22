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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشرقية.. معرض ملابس مجاني للأسر الأولى بالرعاية بفاقوس

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
محمد الطحاوي

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه في إطار جهودها المستمرة لإدخال البهجة على قلوب الأسر الأكثر احتياجاً، أعلنت جمعية الأورمان عن تنظيم معرض ضخم للملابس الجديدة "بالمجان" بمركز فاقوس وذلك لدعم (200) أسرة، بالتعاون والتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية.

وأضاف أنه شملت الخطة التفصيلة قرى اللاخميين وفاقوس البلد وجهينه البحريه وجهينه القبليه وكفر البلاسي وعزبة بابور النور وكفر الحوت وقسم ثاني بمركز فاقوس مشيرا إلى أنه يأتي تنظيم هذا المعرض كجزء من خطة الجمعية لدعم القرى والأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر وتوفير احتياجاتهم، مما يعزز من روح التكافل المجتمعي.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض ضم 2345 قطعة ملابس جديدة، وتشكيلة واسعة (أطفال، حريمي، ورجالي) بمختلف المقاسات، وجميعها ملابس جديدة تماماً، حيث يتيح المعرض للأسر المستفيدة فرصة اختيار ما يناسب أذواقهم واحتياجاتهم بحرية تامة، لضمان حفظ كرامة المستفيد وإسعاده.

وأضاف أنه يتم اختيار الأسر بناءً على أبحاث اجتماعية دقيقة وميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بالشرقية مشيراً إلى أن هذا النشاط يأتي استكمالاً لسلسلة من الخدمات الإنسانية التي تقدمها الجمعية لأهالي محافظة الشرقية، والتي تشمل توزيع كراتين المواد الغذائية واللحوم، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي.

واشاد بالدور الكبير الذي تقوم به مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية في تذليل كافة العقبات، وتوفير البيانات اللازمة للوصول إلى الحالات المستحقة، مؤكدًا أن العمل الأهلي هو الشريك الأساسي للدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.

بالشرقية التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي الأسر الأكثر احتياجاً بمركز فاقوس

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