صحة الشرقية: تقديم الخدمة الطبية لـ 42 ألف متردد على عيادات الأسنان

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير المستشفيات والوحدات الطبية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية طبية متكاملة تليق بأبناء المحافظة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية، وما تحقق من إنجازات ملموسة خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات الصحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن فرق الإدارة العامة للطب العلاجي والوقائي بالمستشفيات والوحدات الصحية واصلت تنفيذ خطط العمل المكثفة خلال شهر مايو، بما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف الإدارات الفنية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن إدارة التغذية حرصت على توفير وجبات غذائية متكاملة وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة، حيث تم متابعة صرف وجبات لـ(١٩ ألفًا و٢٧٦) مريضًا بالأقسام الداخلية والرعايات ومتابعة صرف (٤٠ ألفًا و٨١) وجبة لمرضى الغسيل الكلوي، بواقع (٣٥٥١٨) وجبة جافة، و(٤٥٦٣) وجبة مطهية (تحسينات) بالإضافة لمتابعة صرف (٥٢ ألفًا و٧٤٠) وجبة للعاملين.

وأضاف وكيل الوزارة أن إدارة مراقبة الأغذية كثفت جهودها لضمان سلامة الغذاء المقدم بالمستشفيات، حيث تم استخراج (٣ آلاف و٥٩) شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية والمرور على (٥٠) مطبخًا ومكاتب فحص فضلاً عن سحب (١٣) عينة من مطابخ المستشفيات؛ للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمرضى والعاملين.

وأوضح وكيل الوزارة أن إدارة طب الأسنان واصلت تقديم خدماتها العلاجية والتخصصية بكفاءة عالية، حيث بلغ إجمالي المترددين على عيادات الأسنان بالمستشفيات (١٥ ألفًا و٢٥٥) حالة وبلغ إجمالي المترددين على عيادات الأسنان بالوحدات الصحية (٢٧ ألفًا و٤٣٩) حالة، بإجمالي (٤٢ ألفًا و٦٩٤) حالة وكذلك تم إجراء (٤٩) عملية جراحة وجه وفكين كبرى وذات مهارة و إجراء (٥٥) عملية جراحة وجه وفكين صغرى تحت تأثير التخدير الموضعي.

وأكد وكيل الوزارة أن إدارة صحة البيئة تواصل تنفيذ أعمال الرقابة البيئية والوقائية للحفاظ على بيئة صحية آمنة داخل المنشآت الصحية، حيث تم المرور على (١٠) إدارات صحية و(٣٧) وحدة صحية وفحص (٢٠) شكوى بالإضافة لتحرير (٣٥) محضرًا طبقًا للقانون (٣٨) لسنة ١٩٦٧ كما تم تحرير محضر طبقًا للقانون (٥) لسنة 1966و تنفيذ (٤) معاينات استثمار وغسل (٦) خزانات منشآت.