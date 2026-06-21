إزالة 1465 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنتهاء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة (١٤٦٥) حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالمتغيرات المكانية بمساحة (٦٦ ألف و ٢٨٣) متراً و (٤٥٩) فدانًا و(٢٢) قيراطًا و سهمين، والتي بدأت أعمالها يوم ٣٠ مايو حتى ١٩ يونيو من الشهر الجاري ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء.

أوضح محافظ الشرقية أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمرحله الأولى من الموجه ٢٩ أسفرت عن إزالة (٧٠٢) حالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الخاصة بالأهالي.

أشار المحافظ الي أنه تم إزالة (٤٨٢) حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، بمساحة (١٧ ألف و ٣٣٠) متراً و(٤٥٣) فدانًا و(١٢) قيراطًا و(٢٣) سهمًا بنطاق المحافظة وإزالة (٢٢٠) حالة تعدي على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة (٦) فدانًا و(٩) قيراطًا و(٣) سهمًا.

كما أسفرت الحملات عن إزالة (٧٦٣) حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة (٤٨ الف و ٩٥٣) متراً .

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتعاون المستمر مع جهات الولاية، لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، والتصدي الفوري لأي محاولة للبناء في المهد، لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.