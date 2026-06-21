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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية.. غرفة نقابة المعلمين: رصد حالتي إصابة لمراقبين بالشرقية وقنا

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

أكدت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن أول أيام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد 21 يونيو 2026، مرّ بصورة هادئة على مستوى الجمهورية، دون رصد أي مشكلات مؤثرة على سير أعمال الامتحانات الخاصة بالمعلمين المشاركين في أعمال المراقبة والملاحظة ورئاسة اللجان.

وأوضحت النقابة، في تقريرها عن اليوم الأول، أنها تابعت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم أوضاع المعلمين المشاركين في الامتحانات بجميع المحافظات، من خلال التواصل المستمر مع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية، والتدخل الفوري لمعالجة أي مشكلات طارئة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية.

وأشار التقرير إلى أن غرفة العمليات تلقت حالتين خلال اليوم الأول، حيث تم التعامل معهما ومتابعتهما بشكل عاجل؛ إذ تعرض المعلم محمود علي السيد، أحد المشاركين بأعمال الامتحانات بلجنة مدرسة الثانوية العسكرية بالإبراهيمية بمحافظة الشرقية، لوعكة صحية أثناء عمله ملاحظًا داخل اللجنة، استدعت نقله إلى المستشفى العام بالإبراهيمية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

امتحانات الثانوية العامة 2026

وكلف نقيب المعلمين خلف الزناتي، كلًا من محسن لطفي رئيس فرعية المعلمين بالشرقية، والسيد محمود شحاتة أمين صندوق اللجنة النقابية بالإبراهيمية، بمرافقته داخل المستشفى وإنهاء أي معوقات والاطمئنان على حالته الصحية، وقد تبين من التقرير الطبي أنه يعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، وتم إبقاؤه تحت الملاحظة الطبية.

كما تلقت غرفة العمليات بلاغًا بالحالة الثانية، الخاصة بالمعلم خالد فهمي مصطفى، الملاحظ المنتدب من نجع حمادي إلى لجنة مدرسة النيل الابتدائية بمحافظة قنا، حيث تعرض لحالة إعياء أثناء أداء مهام الملاحظة على امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، وتم نقله إلى مستشفى قوص المركزي.

وعلى الفور وجه نقيب المعلمين بمتابعة حالته الصحية، وتكليف شاكر أبو بكر رئيس فرعية المعلمين بقنا بمتابعة الوضع الصحي له، حيث أفاد التقرير الطبي بأن الحالة كانت طارئة ولا تدعو للقلق، ليقرر المعلم العودة واستكمال عمله داخل اللجنة خلال الوقت المتبقي من الامتحانات.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمهن التعليمية استمرار انعقادها على مدار الساعة طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، لتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المعلمين المشاركين، والعمل على التدخل السريع لحلها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لأداء المهام، ويسهم في انتظام سير الامتحانات بجميع المحافظات.

كما جددت النقابة تأكيدها استمرار التواصل المباشر مع النقابات الفرعية واللجان النقابية في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات نقيب المعلمين، بهدف تقديم الدعم الكامل للمعلمين خلال فترة الامتحانات، والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ طوال مدة انعقاد الامتحانات.

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