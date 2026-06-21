لفتات إنسانية من المسئولين بالمحافظات لدعم طلاب الثانوية العامة.. توزيع مياه وعصائر بالقليوبية.. وسائل نقل مجانية للجان الشرقية.. وسيارة إسعاف مجهزة بالوادي الجديد

في مشهد يدل على الحب والتكاتف يتسابق المسئولين والاهالى في المحافظات لتوفير سبل الدعم للطلاب وتوفير بيئة مناسبة لاداء امتحانات الثانوية العامة..

توزيع المياه الباردة والعصائر علي الطلاب والطالبات بالقليوبية

حرصت الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، علي التواجد وسط طلاب وطالبات الثانوية العامة، قبل الدخول لمقار لجان الامتحانات، اليوم الأحد، بمشاركة عادل داوود، مدير عام الإدارة التعليمية بغرب شبرا الخيمة، والجهات التنفيذية المعنية، وفي لفتة إنسانية كريمة تعكس مدى الاهتمام بأبنائنا الطلاب وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم تهيئةً لمناخ امتحاني هادئ ومستقر، تم توزيع المياه الباردة والعصائر علي الطلاب والطالبات قبل الدخول لمقار لجان الامتحانات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور المهندس محافظ القليوبية، بضرورة توفير كافة سبل الراحة والمستلزمات اللوجستية لطلاب شهادة الثانوية العامة طوال فترة الامتحانات.

من ناحية اخرى أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، جاهزية المحافظة الكاملة لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة غدا الأحد ، مشيرًا إلى الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة داخل اللجان الامتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

وأوضح محافظ القليوبية أن 51 ألفًا و553 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام داخل 98 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، والتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة وربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مع تكثيف التواجد الأمني بمحيط المدارس ومراكز توزيع الأسئلة، لضمان توفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل اللجان، والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات الأساسية، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية اللازمة من خلال تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وانتشار سيارات الإسعاف بالقرب من مقار الامتحانات للتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

سيارات الإسعاف إلى محيط لجان الثانوية العامة بالوادي الجديد

دفعت هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الوادي الجديد بعدد من سيارات الإسعاف إلى محيط لجان الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة، بالتزامن مع انطلاق امتحانات العام الدراسي 2025 /2026، وذلك ضمن خطة متكاملة للتأمين الطبي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية الفورية للطلاب والعاملين باللجان طوال فترة الامتحانات.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية القريبة من اللجان الامتحانية، مع تجهيز فرق طبية مدربة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال انعقاد الامتحانات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب وتوفير الدعم الطبي اللازم لهم.

وشهدت اللجان بالوادي الجديد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تمركز سيارات الإسعاف في مواقعها المحددة أمام مقار الامتحانات، مع جاهزية كاملة للأطقم الطبية والمسعفين للتدخل السريع في حال حدوث أي حالات إغماء أو إجهاد حراري أو أي ظروف صحية طارئة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة.

توافر جميع وسائل النقل والمواصلات لنقل الطلاب بالمنوفية

وجه المحاسب رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم على النواب ورؤساء الوحدات القروية كلا في نطاقه بالمرور على مواقف السيارات والسرفيس للتأكد من توافر جميع وسائل النقل والمواصلات لنقل الطلاب من القرى إلى لجان الامتحانات .

حيث تم الدفع بوسائل مواصلات إضافية لنقل الطلاب حرصاً على عدم ضياع الوقت تسهيلاً على الطلاب والوصول للجان بالوقت المناسب .

ووجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الأمتحانات بسهولة ويسر .

أشار محافظ المنوفية إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي معوقات والعمل على حلها ، لافتاً إلى أن نجاح عملية الامتحانات يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية

جدير بالذكر أنه قد تم تجهيز ١٠٤ لجنة لاستقبال 46 ألف و 818 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية لأداء إمتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة .