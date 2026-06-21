قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد هاني: جاهزون لمواجهة نيوزيلندا.. وحسام حسن يحفزنا لتقديم الأفضل
ليتنا ما تأهلنا.. الشوالي يهاجم تونس بعد السقوط أمام اليابان: ما حدث في المونديال مؤلم ومحبط
إنتاج أدوية الأورام والأنسولين محليًا.. شعبة الأدوية تزف أخبارا سارة للمصريين
حضور برلماني كبير.. القومي لحقوق الإنسان يفتح ملف مشروع قانون الأحوال الشخصية
ارتياح وابتسامات.. انطلاقة مُبشرة لقطار الثانوية العامة بالإسكندرية
صحيفة آس الإسبانية: مصر ونيوزيلندا أمام فرصة تاريخية لكسر العقدة المونديالية
ننشر قرار إحالة 8 متهمين في واقعة سقوط الطفلة تيا من أعلى مدرسة خاصة بشبرا الخيمة.. صور
أعلى شهادة في البنك الأهلي اليوم.. كم فوائد 100 ألف جنيه؟
تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة عالميًا بأكثر من 2% مع قوة الدولار الأمريكي
رامي صبري يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها
القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي بونجسان الكورية الجنوبية فرص الشراكة وتوطين التكنولوجيات الحديثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لفتات إنسانية من المسئولين بالمحافظات لدعم طلاب الثانوية العامة.. توزيع مياه وعصائر بالقليوبية.. وسائل نقل مجانية للجان الشرقية.. وسيارة إسعاف مجهزة بالوادي الجديد

توزيع زجاجات مياة
توزيع زجاجات مياة
قسم المحافظات

في مشهد يدل على الحب والتكاتف يتسابق المسئولين والاهالى في المحافظات لتوفير سبل الدعم للطلاب وتوفير بيئة مناسبة لاداء امتحانات الثانوية العامة..   

توزيع المياه الباردة والعصائر علي الطلاب والطالبات بالقليوبية 

حرصت الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، علي التواجد وسط طلاب وطالبات الثانوية العامة، قبل الدخول لمقار لجان الامتحانات، اليوم الأحد، بمشاركة عادل داوود، مدير عام الإدارة التعليمية بغرب شبرا الخيمة، والجهات التنفيذية المعنية، وفي لفتة إنسانية كريمة تعكس مدى الاهتمام بأبنائنا الطلاب وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم تهيئةً لمناخ امتحاني هادئ ومستقر، تم توزيع المياه الباردة والعصائر علي الطلاب والطالبات قبل الدخول لمقار لجان الامتحانات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور المهندس محافظ القليوبية، بضرورة توفير كافة سبل الراحة والمستلزمات اللوجستية لطلاب شهادة الثانوية العامة طوال فترة الامتحانات.

من ناحية اخرى أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، جاهزية المحافظة الكاملة لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة غدا الأحد ، مشيرًا إلى الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة داخل اللجان الامتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

وأوضح محافظ القليوبية أن 51 ألفًا و553 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام داخل 98 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، والتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة وربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مع تكثيف التواجد الأمني بمحيط المدارس ومراكز توزيع الأسئلة، لضمان توفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل اللجان، والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات الأساسية، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية اللازمة من خلال تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وانتشار سيارات الإسعاف بالقرب من مقار الامتحانات للتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

سيارات الإسعاف إلى محيط لجان الثانوية العامة بالوادي الجديد 

دفعت هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الوادي الجديد بعدد من سيارات الإسعاف إلى محيط لجان الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة، بالتزامن مع انطلاق امتحانات العام الدراسي 2025 /2026، وذلك ضمن خطة متكاملة للتأمين الطبي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية الفورية للطلاب والعاملين باللجان طوال فترة الامتحانات. 

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية القريبة من اللجان الامتحانية، مع تجهيز فرق طبية مدربة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال انعقاد الامتحانات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب وتوفير الدعم الطبي اللازم لهم. 

وشهدت اللجان بالوادي الجديد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تمركز سيارات الإسعاف في مواقعها المحددة أمام مقار الامتحانات، مع جاهزية كاملة للأطقم الطبية والمسعفين للتدخل السريع في حال حدوث أي حالات إغماء أو إجهاد حراري أو أي ظروف صحية طارئة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة.

 

توافر جميع وسائل النقل والمواصلات لنقل الطلاب بالمنوفية

وجه المحاسب رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم على النواب ورؤساء الوحدات القروية كلا في نطاقه بالمرور على مواقف السيارات والسرفيس للتأكد من توافر جميع وسائل النقل والمواصلات لنقل الطلاب من القرى إلى لجان الامتحانات . 

 حيث تم الدفع بوسائل مواصلات إضافية لنقل الطلاب حرصاً على عدم ضياع الوقت تسهيلاً على الطلاب والوصول للجان بالوقت المناسب .

 ووجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الأمتحانات بسهولة ويسر . 

أشار محافظ المنوفية إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي معوقات والعمل على حلها ، لافتاً إلى أن نجاح عملية الامتحانات يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية 

 جدير بالذكر  أنه قد تم تجهيز ١٠٤ لجنة لاستقبال 46 ألف و 818 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية لأداء إمتحانات الثانوية العامة بنطاق  المحافظة .

المحافظات طالبات الثانوية لفتة إنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

ترشيحاتنا

الدكتور أشرف العزازي

الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: 30 يونيو أعادت للثقافة المصرية دورها في حماية الهوية الوطنية

سيلفستر ستالون يروج لمشروع ساوث ميد

أسطورة هوليوود يروج لـ"ساوث ميد".. وطلعت مصطفى تستهدف أسواقًا عالمية جديدة | فيديو

رئيس الوزراء

مدبولي: الجغرافية المصرية واحدة من أقدم الجمعيات الجغرافية على مستوى العالم

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد