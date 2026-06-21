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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة.. نقابة المعلمين تشكل غرفة عمليات رئيسية لدعم المراقبين

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

أعلنت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالنقابة العامة لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، وتقديم الدعم الكامل للمعلمين المشاركين في مختلف أعمال الامتحانات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص النقابة على توفير بيئة عمل مناسبة لأعضائها خلال فترة الامتحانات.

وأكد الزناتي، أن غرفة العمليات ستعمل على مدار الساعة طوال فترة انعقاد الامتحانات، مع ربطها بالنقابات الفرعية البالغ عددها 53 نقابة فرعية، واللجان النقابية وعددها 320 لجنة على مستوى الجمهورية، لتلقي شكاوى واستفسارات المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة والملاحظة ورئاسة اللجان وأعمال الكنترول، والتدخل السريع لحل أي مشكلات أو معوقات قد تواجههم، بالتنسيق المباشر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح نقيب المعلمين، أن النقابة تولي اهتمامًا بالغًا بأعضائها المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة، باعتبارهم أحد أهم عناصر نجاح المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الهدف من غرفة العمليات هو توفير الدعم الفوري للمعلمين والتعامل السريع مع أي ظروف طارئة قد تعوق أداءهم لمهامهم، بما يضمن انتظام سير الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا أن مصلحة المعلم والحفاظ على حقوقه تأتي في مقدمة أولويات النقابة.

امتحانات الثانوية العامة

وشدد الزناتي على أهمية التزام جميع المعلمين بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء واجبهم الوطني بكل أمانة ومسؤولية، بما يسهم في خروج امتحانات الثانوية العامة بصورة تليق بمكانة التعليم في مصر، ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما وجه نقيب المعلمين جميع رؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية بالمحافظات بضرورة التواصل المباشر واليومي مع المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، والاطمئنان على أحوالهم، ورصد أي مشكلات أو معوقات قد تواجههم أثناء أداء مهامهم، والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة، لضمان تقديم الدعم اللازم للمعلمين وتوفير كل سبل المساندة لهم بما يمكنهم من أداء رسالتهم الوطنية في أجواء مستقرة وآمنة.

وأشار الزناتي إلى أن النقابة تثق في كفاءة المعلمين وخبراتهم الطويلة في إدارة الامتحانات، مؤكدًا أن المعلم كان ولا يزال الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية، وأن النقابة ستظل داعمة له في جميع المناسبات، خاصة خلال الفترات التي تتطلب جهودًا استثنائية مثل امتحانات الثانوية العامة.

واختتم نقيب المعلمين تصريحاته متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب، وأن تمر الامتحانات في أجواء يسودها الانضباط والهدوء والشفافية.

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