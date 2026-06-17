الزناتي يشارك فى منتدى إسطنبول الدولى لتطوير التعليم وحماية حقوق المعلمين

شارك خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم، فى انطلاق منتدى اسطنبول الدولى لنقابات التعليم، والمنعقد بالعاصمة التركية على مدى يومى 16 - 17 يونيو 2026 ، بمشاركة 132 قيادة نقابية ، يمثلون 67 نقابة تعليم من 55 دولة على مستوى العالم، بهدف إيجاد أرضية مشتركة للتعاون وتبادل الخبرات، فى تطوير التعليم ، وحسن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي فى العملية التعليمية، وحماية حقوق المعلمين ، ويرافق نقيب المعلمين فى الحضور بمنتدى اسطنبول، ياسين عبد الصبور رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان وعضو مجلس الشيوخ.

ويترأس خلف الزناتي نقيب المعلمين اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ، ورشة العمل حول "التوظيف غير المستقر في التعليم والمعايير المهنية وحماية الحقوق النقابية"، والتى تعقد فى اليوم الثانى للمؤتمر، ويدير الحوار الذى يشارك فيه العديد من رؤساء وممثلى عدد كبير من النقابات التعليمية المشاركة فى المؤتمر خاصة نقابات التعليم بالدول العربية .

وأوضح الزناتي أن المؤتمر يأتى فى وقت بالغ الأهمية بضيافة كريمة من دولة تركيا، ممثلة فى نقابة المعلمين التركية، لوضع آليات عمل مشتركة ، تمثل ميثاقا دوليا لحماية حقوق المعلمين ومنحهم الاستقرار النفسي والإجتماعى المطلوب ، لتحقيق الهدف الأسمي وهو جودة التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب .

ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر لنقابة التعليم فى تركيا برئاسة علي يالتشين ، لحسن تنظيم المنتدي، وكرم الضيافة، وطرح عدد من الموضوعات المهمة للنقاش وتبادل الخبرات بهدف تحسين ننائج جودة التعليم .

"التوظيف غير المستقر في التعليم والمعايير المهنية وحماية الحقوق النقابية"

وأوضح الزناتي، أن ورشة العمل التى يترأسها اليوم الأربعاء ، فى ثانى أيام المؤتمر حول "التوظيف غير المستقر في التعليم والمعايير المهنية وحماية الحقوق النقابية"، تهدف لتوضيح الدور الذي يمكن أن تقوم به النقابات التعليمية للدفاع عن حقوق المعلمين الذين يعملون بعقود مؤقتة، ومنع استغلالهم ، ووضع معايير مشتركة تضمن حدًا أدنى من الحماية المهنية والاجتماعية للمعلمين المؤقتين، والضمانات القانونية المطلوبة لمنع إنهاء عقودهم بصورة تعسفية أو غير عادلة.

وأكد خلف الزناتي أن الهدف الأساسي من منتدى اسطنبول الدولي، هو تحقيق تعليم عالي الجودة وترسيخ الاستقرار الوظيفي والمهني للمعلمين .