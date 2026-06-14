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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منشور مفبرك..التعليم تنفي الإستغناء عن معلمي المعاش بعد مد خدمتهم في 30 يونيو

شادي زلطة
شادي زلطة
ياسمين بدوي

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بشأن صدور قرار بإنهاء خدمة كل من تم المد لهم بوزارة التربية والتعليم وإخلاء طرفهم بتاريخ 30 يونيو 2026

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وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم جميع المعلمين قائلا : المنشور المتداول بهذا الشأن مفبرك ولم يصدر من أي جهة رسمية وينتشر بين المعلمين على صفحات السوشيال ميديا الآن

وناشد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع المعلمين وأولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها خارج البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، مشددا على أن جميع قرارات وزارة التربية والتعليم يتم نشرها وإعلانها أولا بأول في البيانات الرسمية للوزارة .

جدول الثانوية العامة 2026

وعلى جانب آخر كانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال عن تعديل جدول الثانوية العامة 2026 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا تعديل في جدول الثانوية العامة 2026 المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

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الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

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الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

 

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الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

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الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

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السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

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