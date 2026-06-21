أمهات مصر : امتحانات الثانوية العامة اليوم في مستوى الطالب المتوسط

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها رصدت اليوم ردود أفعال الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2026 ، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها : أنه بناءا على ردود الأفعال المرصودة اليوم ، فقد أكد الطلاب أن امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية اليوم جاءا في مستوى الطالب المتوسط ـ ولم يتضمنا أي صعوبات

وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم علي أولياء الأمور بضرورة تشجيع أبنائهم وتهيئة المناخ الملائم لهم داخل الأسرة، والتركيز في الامتحانات القادمة خاصة المواد الأساسية المضافة للمجموع، مؤكدة علي ضرورة الابتعاد عن ما ينشر علي صفحات السوشيال ميديا وكل ما يشتت الطلاب.

ولفتت مؤسس اتحاد أمهات مصر، النظر إلي أن هناك مطالبات من جانب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالسماح بدخول الطلاب مبكرا للجان، مستطردة: "أغلب اللجان تبدأ دخول الطلاب للمدارس التي تضم اللجان بنظام التجمعات الامتحانية في تمام التاسعة إلا ربع، وأعداد الطلاب كبيرة، وعملية التفتيش تستغرق وقت، وبالتالي يتم إهدار ٥ أو ١٠ دقائق من وقت الامتحان الذي يبدأ في التاسعة صباحا، ولذلك نناشد بالسماح بدخول الطلاب مبكرا".

وأخيرا ناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وزارة التربية والتعليم بضرورة تخصيص خط ساخن ومباشر للوزارة وغرف العمليات، لتلقي شكاوي أولياء الأمور علي مستوي الجمهورية في حالة حدوث أي شيء، مؤكده علي الدور والمجهود الكبير للوزارة والمديريات وكافة الأجهزة المعنية علي مستوي الجمهورية حتي تسير امتحانات الثانوية العامة في جوء من الانضباط والهدوء.