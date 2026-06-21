قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضية وبرونزية لمصر في أول نهائيات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة و16 سنة بالإسماعيلية
مكاسب وتحذيرات أمام منتخب مصر في لقاء نيوزيلندا
خاص.. موقف الأهلي النهائي من عودة أكرم توفيق إلى التتش
18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك
اصطدام سيارة نقل بكوبري الرماية الجديد في الهرم | شاهد
امتحانات الثانوية العامة.. إصابة ملاحظ بحالة إغماء داخل لجنة في قنا
المنوفية تدفع بوسائل نقل إضافية لضمان وصول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان
مدرب تونس: لم نكن على مستوى كأس العالم.. واليابان عاقبتنا على أخطائنا
وداعا للذهاب إلى الحمام.. أول مرحاض روبوتي يأتي إليك أينما كنت
الصحة: القضاء على مرض الجذام بحلول 2030.. والأدوية بالمجان
تشكيل نيوزيلندا المتوقع أمام مصر في كأس العالم
وصول الوفود الإيرانية والأمريكية والباكستانية إلى سويسرا لبدء المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم:تفتيش الطلاب من 8:15 صباحًا ومنع التكدس أمام لجان امتحانات الثانوية العامة

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تُعقد بنظام التجمعات الامتحانية، في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة على اللجان وتيسير إجراءات التأمين والمتابعة الميدانية، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة للطلاب.

 تنظيم حركة دخول الطلاب ومنع التكدس أمام اللجان

وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 أن كل مجمع امتحاني يضم عددًا من المدارس، مع تخصيص مدخل مستقل لكل لجنة داخل المجمع، بما يضمن تنظيم حركة دخول الطلاب ومنع التكدس أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2026  ، ويساعد على تحقيق الانسيابية المطلوبة في إجراءات الدخول والتفتيش.

 تفتيش الطلاب اعتبارًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا

وأكد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 أنه تم توجيه رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2026  ببدء إجراءات تفتيش الطلاب اعتبارًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لضمان الانتهاء من جميع الإجراءات قبل موعد بدء الامتحان، مع التأكيد على ضرورة تواجد جميع الطلاب داخل اللجان في موعد أقصاه الساعة الثامنة وخمسون دقيقة صباحًا.

كما شدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 على الإلتزام بالمواعيد المحددة لتوزيع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة، وعدم حدوث أي تأخير في بدء الامتحان، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة 2026

وكان قد حرص  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2026 منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، والتأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في المواعيد المحددة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمديريات التعليمية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مع المتابعة اللحظية لسير العمل بجميع اللجان على مستوى الجمهورية من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة والحفاظ على انتظام العملية الامتحانية بمنتهى الحزم.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الإنضباط والدقة في تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدًا أن كل مدير مديرية تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن انتظام سير الامتحانات داخل نطاق مديريته، والتأكد من الالتزام الكامل بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة للعمل، بما يحقق الانضباط وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

معرض «خارج السرب»

"خارج السرب" .. معرض يعيد رسم خريطة الوعي الإنساني بمتحف الفن الحديث

القرآن الكريم

روعة البيان من القرآن.. أسرار الإعجاز البلاغي في طوفان سيدنا نوح.. القصة تؤكد أن النجاة عند الله بالإيمان.. فهم دلالات اللغة يحمي من الخطأ

حبس 3 متهمين في واقعة "فتاة عربية القهوة".. وشاهدة عيان: هدير لفظت أنفاسها أمام عيني

ماتت قدام عيني.. شاهدة تروي كواليس اللحظات الأخيرة من وفاة فتاة عربية القهوة

بالصور

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورة تأهيلية لمرشحي 5 وزارات وجهات حكومية

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد