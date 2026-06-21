التعليم:تفتيش الطلاب من 8:15 صباحًا ومنع التكدس أمام لجان امتحانات الثانوية العامة

أكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تُعقد بنظام التجمعات الامتحانية، في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة على اللجان وتيسير إجراءات التأمين والمتابعة الميدانية، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة للطلاب.

تنظيم حركة دخول الطلاب ومنع التكدس أمام اللجان

وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 أن كل مجمع امتحاني يضم عددًا من المدارس، مع تخصيص مدخل مستقل لكل لجنة داخل المجمع، بما يضمن تنظيم حركة دخول الطلاب ومنع التكدس أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، ويساعد على تحقيق الانسيابية المطلوبة في إجراءات الدخول والتفتيش.

تفتيش الطلاب اعتبارًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا

وأكد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 أنه تم توجيه رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ببدء إجراءات تفتيش الطلاب اعتبارًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لضمان الانتهاء من جميع الإجراءات قبل موعد بدء الامتحان، مع التأكيد على ضرورة تواجد جميع الطلاب داخل اللجان في موعد أقصاه الساعة الثامنة وخمسون دقيقة صباحًا.

كما شدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 على الإلتزام بالمواعيد المحددة لتوزيع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة، وعدم حدوث أي تأخير في بدء الامتحان، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة 2026

وكان قد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2026 منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، والتأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في المواعيد المحددة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمديريات التعليمية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مع المتابعة اللحظية لسير العمل بجميع اللجان على مستوى الجمهورية من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة والحفاظ على انتظام العملية الامتحانية بمنتهى الحزم.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الإنضباط والدقة في تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدًا أن كل مدير مديرية تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن انتظام سير الامتحانات داخل نطاق مديريته، والتأكد من الالتزام الكامل بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة للعمل، بما يحقق الانضباط وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.