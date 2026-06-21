شاهد.. وزير التعليم يراقب لجان امتحانات الثانوية العامة بالكاميرات من غرفة عمليات وزارته

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن صورة لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وهو يراقب لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بالكاميرات من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، والتأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في المواعيد المحددة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمديريات التعليمية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مع المتابعة اللحظية لسير العمل بجميع اللجان على مستوى الجمهورية من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة والحفاظ على انتظام العملية الامتحانية بمنتهى الحزم.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الإنضباط والدقة في تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدًا أن كل مدير مديرية تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن انتظام سير الامتحانات داخل نطاق مديريته، والتأكد من الالتزام الكامل بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة للعمل، بما يحقق الانضباط وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

رصد أية ملاحظات أو معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات والتعامل معها بشكل فوري

ووجه الوزير بضرورة التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بالمديريات التعليمية، ورصد أية ملاحظات أو معوقات قد تطرأ أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2026 والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وعدم تأثر الطلاب بأي ظروف طارئة.

كما وجه الوزير بضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، والتعامل معهم بما يحقق الانضباط والهدوء، مع مراعاة الجوانب الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.

وتُعقد امتحانات الثانوية العامة 2026 هذا العام داخل 613 مجمعًا امتحانيًا تضم 2032 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق الانضباط وحسن تنظيم أعمال الامتحانات.

وجدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2026 هذا العام بلغ 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، منهم 3403 طلاب بالنظام القديم، و918 ألفًا و306 طلاب بالنظام الجديد، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات على مستوى الجمهورية.