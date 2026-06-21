محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لجان الامتحانات بمدرسة احمد عرابي الثانوية العسكرية بنين بإدارة غرب الزقازيق التعليمية للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، يرافقه محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

وتفقد المحافظ اللجان الامتحانية بالمدرسة والتي تضم (٢٣ ) لجنه بإجمالي (٤٤٥) طالباً وطالبة، منهم (٢٩٢)بالشعبة العلمية علوم و(١٤٨)بالشعبة العلمية رياضة و ٥ بالشعبة الأدبية.

اطمأن المحافظ على توافر التهوية المناسبة ومراوح التبريد والإضاءة الجيدة داخل اللجان، بما يضمن توفير بيئة امتحانية مستقرة تساعد الطلاب على التركيز أثناء أداء الامتحانات.

وأكد محافظ الشرقية أن هناك تنسيق كامل بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية لضمان انتظام الامتحانات وتوفير بيئة امتحانيه مستقرة وآمنة، موجهاً باستمرار المتابعة الميدانية للجان ومحيطها الخارجي مشدداً على التواصل مع غرف العمليات للتعامل الفوري مع أي موقف طارئ، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وخروجها بالصورة اللائقة.

حرص المحافظ على التحدث مع عدد من الطلاب، مطمئناً إياهم وموجهاً لهم كلمات الدعم والتحفيز، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق طموحاتهم العلمية والالتحاق بالكليات التي يسعون إليها.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام يبلغ ٦٩ ألفاً و٦٨٤ طالباً وطالبة، منهم ١١ ألفاً و١٥٤ بالشعبة الأدبية، و٤٦ ألفاً و٢٢٤ بشعبة علمي علوم، و١٢ ألفاً و٢٠٧ طالب وطالبة بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى ٩٩ بالنظام القديم، يؤدون الامتحانات داخل ١٧٢ لجنة امتحانية موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية، من بينها لجنتان ( نور للمكفوفين - مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM )