محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولة تفقدية بمدرسة عبد العزيز علي الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي تضم ٢١ لجنة امتحانية للشعبتين العلمية والأدبية بإجمالي ٤١٤ طالبا وطالبة، وذلك برفقة محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

اطمأن المحافظ على جاهزية اللجان وتوافر وسائل التهوية الجيدة ومراوح التبريد والإضاءة المناسبة، موجهاً بضرورة الحفاظ على أعلى درجات الانضباط والهدوء داخل اللجان، بما يهيئ المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة تساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية للجان ومحيطها الخارجي، والتأكد من جاهزية الخدمات الطبية وخطط الطوارئ، ومنع أي مصادر للضوضاء أو التكدسات بمحيط المدرسة، مع سرعة التنسيق مع غرف العمليات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تؤثر على سير الامتحانات.

حرص المحافظ على التحدث مع عدد من الطلاب والطالبات داخل اللجان، للإطمئنان على مستوى التنظيم وتوافر الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، مؤكداً لهم أن هذه المرحلة تمثل محطة مهمة في مسيرتهم التعليمية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق ما يطمحو إليه من أهداف علمية والالتحاق بالكليات التي يسعون إليها.