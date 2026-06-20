69 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة غداً بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، والمقرر انطلاقها الغد الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦، على أن تستمر حتى يوم الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية بالمحافظة.

وأكد الأشموني، أن المحافظة قد حشدت كافة طاقاتها الخدمية لضمان تهيئة المناخ الملائم وتوفير سبل الراحة والهدوء لأبنائنا الطلاب طوال فترة الامتحانات.

وشدد محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء تكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس ومقار اللجان، وإزالة كافة الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين لضمان السيولة المرورية، وحظر مصادر الضوضاء وضبط مكبرات الصوت لضمان الهدوء التام. كما شدد المحافظ على ضرورة توفير الأثاث اللازم داخل اللجان، ومتابعة مدى كفاية أعداد الملاحظين ومراقبي الأدوار، والتأكد من توافر سجل الأمن، وإحكام غلق بوابات المدارس، ووضع جداول الامتحانات ودليل اللجان في أماكن واضحة، مع إزالة أية معوقات وتجهيز استراحات المراقبين، وضمان كفاءة الإنارة والتهوية داخل الفصول لبيئة امتحانية نموذجية.

ولفت المحافظ الشرقية إلى ضرورة التنسيق التام بين الجهاز التنفيذي ومسؤولي القطاعات الحيوية، لضمان أعلى مستويات الجاهزية؛ حيث تم رفع حالة الطوارئ القصوى مع توفير سيارات إسعاف وأطقم طبية مجهزة بمحيط اللجان للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل التطهير والتعقيم اللازمة، وضمان جاهزية قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات للتدخل السريع حال وقوع أي أعطال، وتوفير مصادر طاقة بديلة داخل اللجان تأميناً لانتظام سير الامتحانات.

يُذكر أن إجمالي الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات على مستوى المحافظة بلغ ٦٩ ألفاً و٦٨٤ طالباً وطالبة، مقسمين ما بين ١١ ألفاً و١٥٤ طالباً بالشعبة الأدبية، و٤٦ ألفاً و٢٢٤ طالباً بشعبة علمي علوم، و١٢ ألفاً و٢٠٧ طلاب بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى ٩٩ طالباً بنظام قديم، وجميعهم يؤدون الامتحانات أمام ١٧٢ لجنة، منها لجنتان للمكفوفين وضعاف البصر ولجنة لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار اليقظة الميدانية للأجهزة التنفيذية، والربط الدائم مع غرف العمليات لتذليل أي عقبات فور وقوعها، مؤكداً أن توفير الهدوء والسكينة للطلاب أولوية لا تهاون فيها. كما وجّه المحافظ رسالة لأبنائه الطلاب قائلاً: "نحن معكم بكل دعمنا لتوفير المناخ الهادئ لكم، ثقوا في قدراتكم، وخالص تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد".