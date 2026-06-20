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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد واقعة طالب الشرقية.. كيف تتأكد من وجود خط محمول مسجل باسمك دون علمك؟ .. ماذا تفعل إذا اكتشفت خطًا لا تعرفه؟

بعد واقعة طالب الشرقية.. كيف تتأكد من عدم وجود خط محمول مسجل باسمك دون علمك؟
بعد واقعة طالب الشرقية.. كيف تتأكد من عدم وجود خط محمول مسجل باسمك دون علمك؟
أسماء عبد الحفيظ

تصدرت واقعة “طالب الشرقية” اهتمام الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، بعدما كشفت التحقيقات عن تورط اسم شاب في قضية تتعلق بتهريب مواد مخدرة، عقب تسجيل خط هاتف محمول باسمه واستخدامه لاحقًا في أنشطة مرتبطة بالقضية. 

وأثارت واقعة طالب الشرقية، حالة من القلق بين المواطنين بشأن إمكانية استخدام بياناتهم الشخصية في تسجيل خطوط هاتف محمول دون علمهم، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات قانونية أو أمنية، وهو ما فتح باب التساؤلات حول آليات تسجيل الخطوط الهاتفية وطرق حماية المواطنين من استغلال بياناتهم.

كيف تتأكد من عدم وجود خط محمول مسجل باسمك دون علمك؟ 

ومع تزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة والخدمات الرقمية، أصبحت حماية البيانات الشخصية ضرورة لا غنى عنها، خاصة أن بعض الأشخاص قد يكتشفون وجود خطوط مسجلة بأسمائهم لم يقوموا بشرائها أو استخدامها من قبل.

لماذا يعد الأمر خطيرًا؟

وجود خط هاتف محمول مسجل باسم شخص دون علمه قد يسبب له مشكلات عديدة، خاصة إذا استُخدم هذا الخط في أنشطة مخالفة للقانون أو في عمليات احتيال إلكتروني أو معاملات غير مشروعة.

ولهذا تشدد الجهات المختصة وشركات الاتصالات، ومهندس إتصالات محمد جمعة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على أهمية مراجعة البيانات الشخصية بشكل دوري والتأكد من عدم وجود أي خطوط غير معروفة مسجلة باسم المواطن.

كيف تعرف عدد الخطوط المسجلة باسمك؟

أتاحت الجهات المعنية في مصر وسائل رسمية تساعد المواطنين على معرفة عدد خطوط الهاتف المسجلة بأرقامهم القومية لدى شركات الاتصالات المختلفة.

ويمكن للمواطن الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمه من خلال الخدمات التي توفرها الجهات التنظيمية المختصة أو عبر شركات المحمول، حيث تظهر جميع الأرقام المرتبطة بالرقم القومي المسجل لديها.

ماذا تفعل إذا اكتشفت خطًا لا تعرفه؟

إذا تبين وجود رقم هاتف مسجل باسمك دون علمك، ينصح الخبراء باتخاذ عدة خطوات سريعة، أبرزها:

  • التوجه إلى أقرب فرع لشركة الاتصالات المعنية.
  • تقديم بطاقة الرقم القومي الأصلية.
  • طلب مراجعة بيانات الخطوط المسجلة باسمك.
  • تقديم اعتراض رسمي على أي رقم لا يخصك.
  • طلب إلغاء الخط أو نقل ملكيته وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

احذر مشاركة بياناتك الشخصية

احذر مشاركة بياناتك الشخصية

يشدد متخصصون في أمن المعلومات على ضرورة عدم تصوير بطاقة الرقم القومي أو إرسال نسخة منها إلى جهات غير موثوقة، لأن البيانات الشخصية قد تُستخدم في بعض الأحيان لإتمام إجراءات لا يعلم بها صاحبها.

كما يُنصح بعدم ترك صور البطاقة على الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر دون حماية، وعدم نشر أي مستندات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

علامات تستدعي الانتباه

هناك بعض المؤشرات التي قد تدفعك إلى مراجعة الخطوط المسجلة باسمك، منها:

  • تلقي رسائل أو مكالمات تخص أرقامًا لا تعرفها.
  • وصول إشعارات من شركات اتصالات لم تشترك بخدماتها.
  • اكتشاف معاملات أو خدمات مرتبطة برقم قومي لم تقم بها.
  • مواجهة مشكلات عند شراء خط جديد بسبب تجاوز الحد المسموح به من الخطوط.

كيف تحمي نفسك؟

ينصح الخبراء باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على البيانات الشخصية، من بينها:

  • عدم إعطاء صورة البطاقة لأي شخص دون سبب واضح.
  • التعامل فقط مع الفروع الرسمية لشركات الاتصالات.
  • مراجعة الخطوط المسجلة باسمك بشكل دوري.
  • الإبلاغ فورًا عن فقدان البطاقة الشخصية.
  • الاحتفاظ بالمستندات الرسمية في أماكن آمنة.

المسؤولية تبدأ من الوعي

في عصر التحول الرقمي، أصبحت البيانات الشخصية ذات قيمة كبيرة، وأي إهمال في حمايتها قد يفتح الباب أمام استغلالها بطرق غير مشروعة. لذلك فإن التأكد من الخطوط المسجلة باسمك ومراجعة بياناتك بشكل دوري يعد خطوة مهمة لحماية نفسك من المشكلات القانونية والمالية المحتملة.

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