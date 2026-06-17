تأجيل محاكمة 5 متهمين في خلية داعش الطالبية لـ 20 أكتوبر

أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأربعاء، جلسة نظر محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 21498 لسنة 2024 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 8125 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وبرقم 1910 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بخلية داعش الطالبية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في الفترة من عام 2015 حتى 13 نوفمبر 2022، تخابر المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث، القياديين بتنظيم داعش، كما أسس جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال تأسيس ما يسمى بـ«جماعة الجيش الحر».

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث، وهما مصريان، التحقا بتنظيم داعش، الذي يتخذ من الإرهاب والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه في ارتكاب جرائم إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين جميعًا اتهامات بتمويل الإرهاب، كما وُجهت إلى المتهمين الرابع والخامس تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.