تأجيل محاكمة متهم بتولي قيادة جماعة إرهابية في مدينة نصر لـ 6 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة متهم، في القضية رقم 3934 لسنهة 2026 جنايات مدينة نصر ثالث، والمقيدة برقم 5664 لسنة 2025 حصر أمن دولة علي، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، لجلسة 6 سبتمبر المقبل، لمناقشة الشاهدين الأول والثاني بأمر الإحالة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أسس حماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وروج لأغراض الجماعة الإرهابية عن طريق حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.