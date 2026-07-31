السلطات البريطانية تعلن توقيف رجل في قبرص للاشتباه في تجسسه على قاعدة عسكرية لصالح إيران

أعلنت السلطات البريطانية توقيف رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والأذربيجانية في قبرص، للاشتباه في قيامه بجمع معلومات عن قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية ونقلها إلى الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت شرطة العاصمة البريطانية، وفقًا لصحيفة "الجارديان"، أن المشتبه به، ويدعى رشاد سلطانوف (44 عامًا)، من منطقة إيسلينجتون شمال لندن، أُلقي القبض عليه في 17 يوليو الجاري بواسطة الشرطة القبرصية، ويخضع حاليًا للحبس الاحتياطي انتظارًا لاستكمال إجراءات تسليمه.

وأوضحت الشرطة أن توقيفه جاء في إطار أول تحقيق بريطاني يُجرى خارج البلاد بموجب قانون الأمن القومي، وتقوده شرطة مكافحة الإرهاب بشأن وقائع يُشتبه في حدوثها بقاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خلال الفترة من 11 مايو إلى 22 يونيو من العام الماضي.

وأضافت أن التحقيقات تشير إلى أن المشتبه به قام بمراقبة القاعدة العسكرية لصالح جهة معادية، ونقل معلومات عنها إلى الحرس الثوري الإيراني.

من جانبها، قالت رئيسة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناجان، إن القضية تُظهر قدرة السلطات البريطانية على تطبيق قانون الأمن القومي خارج البلاد عندما تتعرض منشآت عسكرية بريطانية لاستهداف يُشتبه في ارتباطه بدولة معادية.