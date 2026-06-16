المرافعة تؤجل محاكمة 89 متهما بخلية الهيكل الإداري بالتجمع الخامس لـ 20 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 89 متهما، في القضية رقم 12904 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 2591 لسنة 2025 كلى القاهرة الجديدة، ورقم 2380 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بخلية الهيكل الإداري، لجلسة 20 سبتمبر المقبل، للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 2024، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق أغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.