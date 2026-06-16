قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو سلامة: نعترف أن حسام حسن فاجأنا بإدارته لأحسن مباراة لمصر في كاس العالم إلى الآن
تعادل جميع منتخبات المجموعة السابعة.. ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى في كأس العالم 2026
40 صورة ترصد انتظام البرامج العلاجية لتلاميذ الابتدائي الضعاف في المدارس
نائب ترامب: المفاوضات الفنية مع إيران ستشهد تسوية عدد من القضايا
الحكومة تطلق بوابة معلومات التجارة الخارجية.. اليوم
بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
بشرى لأصحاب المعاشات.. تفاصيل الزيادة الجديدة المنتظرة اعتبارًا من يوليو 2026
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
باقي 4 أيام.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي
كيف نستقبل العام الهجري الجديد 1448 هـ ؟ روشتة شرعية
فانس: ترامب لن يتردد في استئناف الضربات ضد إيران حال لم تنفذ التزاماتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المرافعة تؤجل محاكمة 89 متهما بخلية الهيكل الإداري بالتجمع الخامس لـ 20 سبتمبر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 89 متهما، في القضية رقم 12904 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 2591 لسنة 2025 كلى القاهرة الجديدة، ورقم 2380 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بخلية الهيكل الإداري، لجلسة 20 سبتمبر المقبل، للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 2024، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق أغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر خلية الهيكل الإداري إرهاب مرافعة الدفاع التجمع الخامس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

مباراة مصر وبلجيكا

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

كسوة الكعبة

825 كيلو حرير و120 كيلو ذهب.. مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وكيفية صناعتها

الفتاة المزعومة

3 شباب بموتوسيكل .. فحص حقيقة الاعتداء على فتاة وإلقائها بترعة المريوطية

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

اكرم توفيق

أحمد حسن يكشف موقف أكرم توفيق من عودته للنادي الأهلي

أسعار السبائك الذهبية والجنية الذهب اليوم

الذهب يربح من جديد.. كم سجلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم

جانب من الحادث

جـ.ـثة ومصابان في تصادم عنيف بين جامبو وأخرى محملة بالحديد الخام بالواحات | صور

ترشيحاتنا

حفيظ دراجي

بعد تعادل بلجيكا.. حفيظ دراجي: “مصر جاءت للمنافسة لا للمشاركة”

منتخب العراق

العراق يعود للمونديال بعد 40 عامًا.. مواجهة قوية أمام النرويج في افتتاح مشواره

امام عاشور

إعلانات ومسلسلات وحلقات بودكاست.. إبراهيم فايق يعلق على هدف إمام عاشور ببجليكا

بالصور

تونر ماء الورد و القرنفل لبشرة نضرة

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد