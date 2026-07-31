الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوبًا: تفجير ضخم بين قلعة الشقيف ويحمر الشقيف وتحليق منخفض فوق بيروت

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتداءاتها على المناطق اللبنانية؛ حيث أفادت الأنباء عن تنفيذ تفجير في بلدة ديرسريان بقضاء مرجعيون، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي فوق أجواء مدينة بيروت وصولًا إلى الضاحية الجنوبية، على علو منخفض جدًا.

وفي النبطية، نفذت القوات الإسرائيلية واحدة من أضخم عمليات التفجير الممنهجة، مستهدفة المنطقة الواقعة بين قلعة الشقيف والأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف، ما أدى إلى دوي انفجار هائل سُمع صداه في منطقتي إقليم الخروب وخلدة، وأثار حالة من التوتر والقلق بين المواطنين.

وأشارت الأنباء إلى حجم الدمار الذي خلفه التفجير، إذ تبدلت معالم المنطقة الممتدة لمسافة تقارب 1200 متر من الجهة الجنوبية لقلعة الشقيف باتجاه يحمر الشقيف بالكامل، ولاسيما في مناطق "جوار الدرنكية" و"مرج السلطان" و"عريض الهوا".

وتحولت الأراضي الصخرية والزراعية الغنية بصخور الموزاييك إلى مساحة مغطاة بالمواد الكلسية وركام الصخور، وصولًا إلى منطقة "المزحلق" الواقعة على المنحدر الجنوبي لقلعة الشقيف باتجاه الخردلي والطيبة، فيما بدت القلعة ظاهريًا من دون أضرار مباشرة.

وفي سياق الاعتداءات، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري في قضاء صور، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.