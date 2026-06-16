تأجيل محاكمة 36 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في مصر الجديدة لـ 4 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 36 متهما في القضية رقم 413 لسنة 2025 جنايات قسم مصر الجديدة، والمقيدة برقم 26 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 647 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لجلسة 4 أكتوبر المقبل، للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.