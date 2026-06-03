بعد رصد فيديو الابتزاز.. الأمن يداهم شقة طالب الشرقية ويعثر على الدليل الصادم داخل هاتفه

فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص بإستدراج الفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل إحدى الشقق السكنية وتصويرهن بقصد إبتزازهن بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (طالب"19عام" - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وبحوزته (هاتفه المحمول"بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه للواقعة).. وبمواجهته إعترف بإستدارجه بعض الفتيات عبر مواقع التواصل الإجتماعى وتقابله معهن بالشقة محل سكنه وقيامه بتصويرهن بإرداتهن دون إبتزازهن.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.