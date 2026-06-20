رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق الحي وذلك للاطمئنان على جاهزية اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين في إطار تنفيذ توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بشأن المتابعة المستمرة والاستعداد الكامل لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.

شملت الجولة متابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بمحيط اللجان إلى جانب التأكد من جاهزية الإنارة العامة بالشوارع المؤدية إلى المدارس بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

كما حرص رئيس الحي على مراجعة مستوى الخدمات المقدمة بمحيط المدارس والتأكد من انتظام العمل بكافة المرافق الحيوية لضمان تهيئة الأجواء الملائمة لسير العملية الامتحانية بصورة منتظمة.

وأكد رئيس حي ثان الزقازيق استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية التابعة للحي مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على انتظام الامتحانات.

وأشار إلى استمرار الحملات الميدانية بشكل يومي طوال فترة الامتحانات لمتابعة مستوى النظافة والانضباط بمحيط اللجان تنفيذا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة وحرصا على مصلحة الطلاب وتوفير المناخ المناسب لهم.