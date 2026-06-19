مصرع سائق في تصادم نقل وملاكي بالصحراوي الشرقي ببني مزار شمال المنيا

لقي سائق مصرعه في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المنيا، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ تم نقل الجثمان الي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزي، والتحفظ على المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من منطقة الشيخ فضل ببني مزار.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد. ع. م. 32 سنة سائق ومقيم بمحافظة الشرقية، تم نقل الجثمان الي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي المركزي.

وكشف تقرير مفتش الصحة، عن إصابة السائق بكسر بالجمجمة ونزيف بالصدر مما تسبب في توقف القلب والتنفس وحدوث الوفاة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

