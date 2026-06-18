المنيا.. بدء التشطيبات النهائية لمشروع تطوير السوق الحضري في الحبشي

في إطار متابعته الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير منطقة الحبشي بمدينة المنيا، والذي يُنفذ ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز، حيث دخل مشروع السوق الحضري مرحلة التشطيبات النهائية تمهيدًا لبدء تشغيله واستقبال التجار.

وأكد محافظ المنيا أن مشروع تطوير منطقة الحبشي يمثل أحد المشروعات الحضارية المهمة التي تستهدف إعادة تنظيم المنطقة بالكامل والقضاء على المظاهر العشوائية، من خلال إنشاء سوق حضري متكامل وموقف سيارات حديث لخدمة المنطقة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضارية منظمة توفر بيئة آمنة ومناسبة للتجار والمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على المظهر العام للمدينة ويرتقي بمستوى الخدمات التجارية.

وأضاف محافظ المنيا أن السوق الجديد يمثل نقلة نوعية للمنطقة، حيث يساهم في تنظيم عمليات البيع والشراء وتوفير بيئة تجارية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، كما يدعم جهود المحافظة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات .

وأوضح المحافظ أن الأعمال تسير وفق معدلات تنفيذ جيدة، تمهيدًا لدخول المشروع الخدمة في أقرب وقت، بما يحقق الاستفادة القصوى للتجار والمواطنين، ويعزز من النشاط التجاري بالمنطقة.

مشروع تطوير منطقة الحبشي

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير منطقة الحبشى الحضري يُقام على مساحة تقترب من 4 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي ودورين علويين، حيث يضم الدور الأرضي والأول وحدات تجارية بمساحة 2×2 متر، بينما خُصص الدور الثاني للوحدات الإدارية والخدمية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة داخل السوق ويعزز من كفاءة الأنشطة التجارية بالمنطقة.

