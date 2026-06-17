تعليم المنيا ينهى استعداده لماراثون الثانوية العامة ويشدد على 9 ملاحظات وتكليفات

عقد صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التعليم بالمنيا، اجتماعا موسعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 ، والتى ستنطلق يوم الأحد المقبل 21 يونيو الجاري بالمواد الغير مضافة للمجموع .

وأكد وكيل الوزارة ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التعليم على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل مديري عموم الإدارات التعليمية والوقوف على جاهزية اللجان والاستراحات أولًا بأول، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، وبما يضمن توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في مناخ من الهدوء والانضباط والشفافية."

وأوضح زيان أن نجاح امتحانات الثانوية العامة مسؤولية وطنية تتطلب التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدقة والانضباط والعمل بروح الفريق لخدمة أبنائنا الطلاب وتحقيق امتحانات آمنة ومنظمة تليق بمحافظة المنيا.

ووجه وكيل الوزارة بعدد من التكليفات والتعليمات المهمة ومن أبرزها:

▪️ الانتهاء من تجهيز مقار لجان الامتحانات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان.

▪️ تجهيز استراحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل على أعلى مستوى، وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة اللائقة لهم.

▪️ مراجعة أعمال النظافة العامة داخل اللجان والاستراحات ومحيط المدارس بشكل يومي.

▪️ التأكد من توافر وسائل التهوية المناسبة ومبردات المياه داخل اللجان حرصًا على راحة الطلاب.

▪️ التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية لتوفير الأجواء الآمنة والهادئة أثناء الامتحانات.

▪️ تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة.

▪️ سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة وإخطار غرفة العمليات المركزية فورًا بما يستجد من أحداث.

▪️ منع تواجد أو تجمع أولياء الأمور بمحيط اللجان بما يضمن الهدوء والانضباط.

▪️ التأكيد على الالتزام التام بالإجراءات المنظمة لدخول اللجان وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُستخدم في الإخلال بأعمال الامتحانات.