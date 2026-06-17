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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إخلاء السكان حفاظًا على أرواحهم.. تصدع عقار مكون من طابقين بسمالوط بالمنيا

العقار المتصدع
العقار المتصدع
ايمن رياض

تعرض عقار مكون من طابقين بحي شرق مدينة سمالوط شمال المنيا للتصدع وعلى الفور وجه رئيس المركز باخلائه من السكان حفاظًا على أرواح المواطنين، والبدء في إجراءات الإحلال والتجديد.

تلقت غرفة عمليات مركز سمالوط إخطارا يفيد بورود بلاغ بتصدع عقار دور ارضي واول علوي بشارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع السلام بحي شرق مدينة سمالوط، حيث تم التوجيه بالاخلاء الفوري للمبني والمباني المجاورة والبدء بالاحلال والتجديد للمنزل بحضور الحماية المدنية بسمالوط وقسم شرطة سمالوط شرق

وعلى الفور انتقل عويس الغرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط إلى مكان البلاغ ووجه سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ تحسبًا لحدوث أية أضرار وتم فرض كردون أمنى حول مكان المنازل المتضررة.

وتوجه فريق هندسى من الإدارة الهندسية بسمالوط إلى المنازل المتضررة وتم إخلاء المنازل من السكان حفاظًا على أرواحهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه الغرياني بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل المجاورة تجنباً لحدوث اضرار

اللجنة الهندسية

كما التقى الغرياني ببعض الأهالى وأصحاب المنازل المجاورة وطمأنهم لمتابعته الحالة أول بأول ومتابعة تقرير اللجنة الهندسية بعد إجراء المعاينات اللازمة للمنازل المجاورة.
 

تصدع عقار الاخلاء الفوري ارواح المواطنين لجنة هندسية العقارات المجاورة مدينة سمالوط

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