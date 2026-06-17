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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: توريد القمح يتجاوز المستهدف بنسبة 28%ويصل إلى 527 ألف طن خلال موسم 2026

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نجاح المحافظة في تجاوز الكميات المستهدفة لتوريد القمح المحلي خلال موسم حصاد عام 2026 بنسبة 28%، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 527 ألفًا و341 طنًا و500 كيلوجرام، من خلال الصوامع والشون والهناجر ونقاط التجميع المعتمدة بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة من مختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بالتوازي مع وعي المزارعين وحرصهم على توريد محصولهم من خلال القنوات الرسمية، بما يسهم في دعم المخزون الاستراتيجي للدولة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت نحو 232 ألف فدان على مستوى المحافظة، بزيادة تتجاوز 10 آلاف فدان مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما أسهم في تحقيق معدلات إنتاج وتوريد غير مسبوقة، مكنت المحافظة من تجاوز الكميات المستهدفة بنسبة 28%، مؤكداً أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ودعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد اللواء كدواني أن جميع الجهات التنفيذية والرقابية تعمل في تنسيق كامل لضمان انتظام أعمال التوريد، مع المتابعة اليومية لمعدلات الاستلام بمختلف المواقع التخزينية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة لرصد نسب التوريد والتدخل الفوري لحل أية معوقات قد تطرأ.

وأضاف المحافظ أن الكميات الموردة تعكس ثقة المزارعين في منظومة التوريد وما تقدمه الدولة من حوافز وتيسيرات، كما تؤكد المكانة الزراعية المتميزة لمحافظة المنيا باعتبارها من أكبر المحافظات المنتجة للقمح على مستوى الجمهورية، وداعمًا رئيسيًا لجهود الدولة في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي.

المنيا محافظ القمح توريد

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