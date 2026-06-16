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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد اعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة لمستشفى القلب والصدر

رئيس الجامعة خلال الجولة
رئيس الجامعة خلال الجولة
ايمن رياض

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية بمستشفى القلب والصدر الجامعي لمتابعة أعمال التطوير الجارية، والوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والإنشائية والخدمية بالمستشفى، بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد المعتمدة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور ايهاب رفعت عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى عشري المستشار الهندسي، والدكتور محمد طه عبد الفتاح مدير مستشفى القلب والصدر.


وأكد رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية تشهد مرحلة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الطبية ، مشيرًا إلى أن انضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان استدامة جودة الرعاية الطبية وفق أحدث المعايير المعتمدة.

وأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا باستيفاء جميع متطلبات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، باعتبار الاعتماد المؤسسي أحد أهم أدوات تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات الصحية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية المقدمة للمرضى، وشملت الجولة تفقد قسم الأمراض الصدرية الذي يشهد حاليًا أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة لغرف إقامة المرضى، بهدف توفير بيئة علاجية متكاملة تراعي أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى، كما تفقد قسم المناظير واطلع على الإمكانات والتجهيزات المتاحة به، إلى جانب زيارة قسم جراحة القلب لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من جاهزية الأقسام المختلفة لتلبية متطلبات التشغيل وفق معايير الجودة والاعتماد.

وامتدت الجولة لتشمل متابعة أعمال تطوير البنية التحتية بالمستشفى، بما في ذلك غرف الأطباء والمرافق والخدمات الداعمة،


وأكد الدكتور أيمن حسانين أن المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا تواصل تنفيذ خطة متكاملة للتطوير والتأهيل استعدادًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحقيق معايير الاعتماد والجودة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز الدور الحيوي للمستشفيات الجامعية في دعم المنظومة الصحية بمحافظة المنيا
 

المنيا رئيس جامعة القلب الصدر

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