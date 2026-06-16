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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: توفير 400 صنف من الأدوية الحيوية.. واستعدادات مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

محافظ المنيا خلال المجلس التنفيذي
محافظ المنيا خلال المجلس التنفيذي
ايمن رياض

أعرب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إدراج محافظة المنيا ضمن خطة الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن المشروع يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، ويعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري وتوفير رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطن.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد أنيس، السكرتير العام، وممثلي مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المحافظ أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد أحد أبرز مشروعات الجمهورية الجديدة التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، موجهاً جميع الجهات التنفيذية بالتعاون والتنسيق الكامل لضمان نجاح المنظومة وتحقيق أهدافها، كما ناشد المواطنين سرعة التسجيل على المنظومة للاستفادة من خدماتها.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الموقف التنفيذي للمنظومة، مشيراً إلى دخول مخزنين استراتيجيين للأدوية والمستلزمات الطبية الخدمة بقطاعي شمال وجنوب المحافظة، بما يضمن تأمين احتياجات جميع الإدارات والوحدات الصحية، إلى جانب توفير وضخ 400 صنف من الأدوية الحيوية المدرجة ضمن البروتوكولات العلاجية، وتدبير المستلزمات الطبية اللازمة لضمان استدامة الخدمة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم إعداد خطة تدريبية وتوعوية موسعة تبدأ الأسبوع المقبل، تستهدف العاملين بالوحدات المحلية والمواطنين على مستوى المحافظة، حيث تنفذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، تليها أعمال المتابعة والتقييم حتى 12 يوليو، ثم تنطلق المرحلة الثانية والأخيرة خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو المقبل لتحقيق أكبر انتشار للرسائل التوعوية الخاصة بالمنظومة.

وقال إن القطاع الصحي بالمحافظة شهد إنجازاً طبياً جديداً تمثل في نجاح أول عملية زراعة للصمام الأورطي بالقسطرة باستخدام تقنية «TAVI» الحديثة لمريض مسن، بما يعكس التطور الكبير في مستوى التجهيزات الطبية وكفاءة الفرق الطبية بالمحافظة.

وفي ملف التعليم، استعرض المحافظ استعدادات مديرية التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي الامتحانات هذا العام 33 ألفاً و677 طالباً وطالبة داخل 91 لجنة رئيسية بمختلف مراكز المحافظة، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مع التنسيق الكامل مع إدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية بمحيط اللجان.

كما وجّه بالتنسيق مع جهاز مدينة المنيا الجديدة لتوفير وسائل نقل وأتوبيسات لنقل الطلاب من مدينة المنيا إلى لجان المنيا الجديدة، مع تأمين خطوط السير ومرافقة الأتوبيسات مرورياً على كوبري النيل لضمان وصول الطلاب إلى لجانهم في المواعيد المحددة.

وفيما يتعلق بملف الكلاب الضالة، شدد المحافظ على ضرورة التعامل مع الظاهرة وفق الضوابط الصحية والبيئية وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لهذا الشأن، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم الإخلال بالتوازن البيئي.

وعلى صعيد التنمية والاستثمار، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 25 فداناً شرق المنطقة الصناعية بنظام حق الانتفاع لإقامة محطة للطاقة الشمسية، كما وافق على استكمال إجراءات إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية «اتقا» بمركز ملوي على مساحة 1505 أمتار مربعة، مع توفير مساحة إضافية من الجهة الغربية لاستكمال الأعمال الإنشائية، بما يسهم في دعم الخدمات التعليمية بالمجتمع المحلي.
 

المنيا محافظ المنيا المجلس التنفيذي

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