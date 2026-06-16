تحرير 242 مخالفة تموينية ومصادرة 1.5 طن سكر بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نفذت حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير 242 مخالفة تموينية متنوعة بالمخابز البلدية والأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات أسفرت، في مجال المخابز البلدية، عن تحرير 180 مخالفة تموينية تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الالتزام بتعليمات التشغيل، وتجميع دقيق بلدي مدعم مع مصادرة الكميات المضبوطة، وعدم وجود ماكينة صرف داخل المخبز، وتعطيل أعمال التفتيش، وعدم وجود ميزان أو لوحة تعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش وتم ضبط مخبزين صادر لهما قرار غلق ويقومان بالإنتاج بالمخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 58 محضراً تموينياً متنوعاً، من بينها 11 محضراً لسلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على طن و200 كيلوجرام من الدقيق الأبيض الحر، و750 كيلوجراماً من الأعلاف، و150 كيلوجراماً من الأرز.

وتم تحرير 3 محاضر لسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع مصادرة كميات من اللحوم المفرومة والمصنعة والدواجن، إلى جانب 30 محضراً لعدم حمل شهادات صحية و14 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي إطار جهود المديرية لمواجهة المتلاعبين بالسلع المدعمة، تم ضبط 3 قضايا تموينية تضمنت تحرير محضرين لتجميع الخبز البلدي المدعم، وضبط كميات من المكرونة التموينية قبل طرحها في السوق السوداء، بما يضمن الحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين.

وتم تحرير محضر لأحد القائمين على تعبئة السكر التمويني لقيامه بطرح سكر ناقص الوزن، مع مصادرة 1.5 طن من السكر التمويني بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.