يوسف ابن ملوي بالمنيا الأول على الشهادة الإعدادية الأزهرية: أحلم أن أكون عالما في أصول الدين

عبر الطالب يوسف علي إبراهيم بالصف الثالث الاعدادي معهد بنين نواي الأزهري بملوي جنوب المنيا والحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة ( كفيف) ، عن سعادته بالتفوق وحصوله على المركز الأول، مشيرا إلى انه منذ صغرة وهو متفوق فقد كان من أوائل المحافظة بالشهادة الابتدائية، كما انه يحفظ القرآن الكريم كاملا.

وأشار إلى أنه يتمنى ان يكون عالما في أصول الدين واحد العلماء الكبار في الدين الإسلامي، ويؤكد انه كان يستيقظ لصلاة الفجر، ثم يبدأ في تلاوة القرآن ثم بعد ذلك يبدأ في الاستماع إلى دروسه طوال فترة الدراسة

وأوضح أن علاقاته بأهل قريته طيبه وتقوم على الاحترام والمودة فالجميع يلقبونه بالشيخ " مصطفى"



كانت الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، أعلنت نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025 / 2026م، وتقدم فضيلة الشيخ السعيد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وفضيلة الشيخ حسيني علي عطوة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون التعليمية، والدكتور محمد بدر، مدير الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب بأسمى آيات التهاني والتبريكات لأبنائهم وبناتهم من الطلاب الأوائل والمتفوقين الذين رفعوا رأس المحافظة عاليًا، معربين عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذا الحصاد المشرف وثمرة الكفاح طوال العام، كما توجهوا بالشكر إلى نادى سراج عبد العزيز، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، وموسى كامل خليل، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، وأعضاء الكنترول، وفريق عمل الامتحانات، والعاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية، وأولياء أمور الطلاب .

