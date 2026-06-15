قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقعات جماهير بلجيكا لمباراة فريقهم أمام منتخب مصر.. فيديو
سعر الدولار اليوم في مصر 15 يونيو 2026.. استقرار بالبنوك
كأس العالم 2026.. مباراة السعودية وأوروجواي مهددة بالإيقاف لهذا السبب
موعد صيام يوم عاشوراء 2026 .. حكمه وفضل صيام تاسوعاء وعاشوراء
الرئيس السيسي يصل لمدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية وزارة الأوقاف
بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وتجهيز الثوب الجديد بالمسجد الحرام
جواز عرفي وسرقة مجوهرات.. القصة الكاملة لأزمة لاعب كرة شهير مع سيدة الإسكندرية
بدءاً من اليوم.. أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو لـ 4.7 مليون أسرة
صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026 .. أماكن الصرف وخطوات الاستعلام
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026
وزير الصناعة: مصر تستعد لإطلاق أول صندوق متخصص للتمويل الصناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يوسف ابن ملوي بالمنيا الأول على الشهادة الإعدادية الأزهرية: أحلم أن أكون عالما في أصول الدين

الطالب مصطفي وأسرته
الطالب مصطفي وأسرته
ايمن رياض

عبر  الطالب يوسف علي إبراهيم بالصف الثالث الاعدادي معهد بنين نواي الأزهري بملوي جنوب المنيا والحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة ( كفيف) ، عن سعادته بالتفوق وحصوله على المركز الأول، مشيرا إلى انه منذ صغرة وهو متفوق فقد كان من أوائل المحافظة بالشهادة الابتدائية، كما انه يحفظ القرآن الكريم كاملا.

وأشار إلى أنه يتمنى ان يكون عالما في أصول الدين واحد العلماء الكبار في الدين الإسلامي، ويؤكد انه كان يستيقظ لصلاة الفجر،  ثم يبدأ في تلاوة القرآن ثم بعد ذلك يبدأ في الاستماع إلى دروسه طوال فترة الدراسة

وأوضح أن علاقاته بأهل قريته طيبه وتقوم على الاحترام والمودة فالجميع يلقبونه بالشيخ " مصطفى" 

كانت الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، أعلنت نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025 / 2026م، وتقدم فضيلة الشيخ السعيد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وفضيلة الشيخ حسيني علي عطوة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون التعليمية، والدكتور محمد بدر، مدير الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب بأسمى آيات التهاني والتبريكات  لأبنائهم وبناتهم من الطلاب الأوائل والمتفوقين الذين رفعوا رأس المحافظة عاليًا، معربين عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذا الحصاد المشرف وثمرة الكفاح طوال العام، كما توجهوا بالشكر إلى نادى سراج عبد العزيز، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، وموسى كامل خليل، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، وأعضاء الكنترول، وفريق عمل الامتحانات، والعاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية، وأولياء أمور الطلاب .
 

المنيا الأزهر ملوى التفوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

البنك الاهلى

البنك الأهلي المصري يعلن تحديث نظام التركات لتسريع إجراءات التصفية وصرف الأنصبة

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل الأنبا توماس لبحث عدد من ملفات دير البهنسا

رئيس هيئة الدواء المصرية،

وزير الصحة الليبي : التجربة المصرية نموذج رائد لدعم التطوير المؤسسي

بالصور

من الوفاة المفاجئة إلى الطب الشرعي .. تفاصيل جديدة في رحيل إيجي أرتيم | تقرير

إيجي أرتيم
إيجي أرتيم
إيجي أرتيم

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد