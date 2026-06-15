قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال تدقيق ورقمنة أصول الأوقاف المصرية
وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية خطط زيادة انتاج الغاز وحفر آبار جديدة
دار الإفتاء: غدا الثلاثاء أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448هـ
مباراة مصر وبلجيكا أبرز محتوى برنامج على مسؤوليتي مع أحمد موسى اليوم
النسناسة سوزي تحسمها وتتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا عبر صدى البلد.. فيديو
145 ألف دولار شهريا.. عموتة يصطحب 4 مساعدين أجانب في مهمته مع الأهلي
وزير التعليم: لا تهاون مع أي مخالفة أو تقصير في امتحانات الثانوية العامة 2026
سخرية وتحدٍ.. السنغال تضرب ولا تبالي في المونديال
قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد
مفاجأة أصحاب الأرض .. من هو علي أحمد المتألق مع كندا ضد البوسنة والهرسك؟
زيارة محمد بن زايد للقاهرة تؤكد قوة الشراكة المصرية الإماراتية
تشكيل لجنة طارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة سمير شحاتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تُحيي احتفالية عيد العلم وتكرّم علماءها وباحثيها وكوادرها المتميزة

جامعة المنيا تحتفل بعيد العلم
جامعة المنيا تحتفل بعيد العلم
ايمن رياض

أقامت جامعة المنيا احتفالية كبرى بمناسبة “عيد العلم”، بقاعة المؤتمرات بالجامعة، وذلك ضمن احتفالاتها باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا على تأسيسها، في مشهد أكاديمي احتفالي يعكس تقدير الجامعة لعلمائها وباحثيها وكوادرها المتميزة.

شهد الاحتفالية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، والدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة الأسبق ورئيس جامعة اللوتس، والدكتورة جيهان فكري رئيس جامعة سيناء وعميد كلية طب الأسنان الأسبق، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، أن الجامعة تحتفل اليوم بالعلم والوفاء والتميز، وتفخر بتكريم نماذج مضيئة وكوكبة من أبناء الجامعة الذين جسّدوا قيم الإبداع والتميّز، وأسهموا في إثراء المعرفة وتعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تمثل تقديرًا مستحقًا لكل من حمل رسالة العلم وساهم في بناء أجيال قادرة على صناعة المستقبل.

وأضاف أن الجامعة تحتفي كذلك بأوائل الطلاب والطالبات والطلاب المثاليين، الذين جمعوا بين التفوق الأكاديمي والمشاركة الفاعلة في الأنشطة وخدمة المجتمع، من طلاب الجامعة والطلاب الوافدين، موجّهًا الشكر إلى جميع منسوبي الجامعة على ما تحقق من إنجازات وتطورات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا اليوم ليس كغيره من الأيام داخل الجامعة، بل هو احتفال بالفكر حين يشرق، وبالعقل حين يبدع، وبالإنسان حين يسمو بالعلم والعمل، مشيرًا إلى أن المناسبة تحمل معاني التقدير لكل من حمل رسالة المعرفة وآمن بأن بناء الأوطان لا يتحقق إلا بسواعد العلماء والباحثين.

وأضاف أن احتفالية عيد العلم تمثل إعلانًا متجددًا عن إيمان الجامعة العميق بأن العلم هو تاج الأمم، وأن البحث العلمي هو قلب التنوير والتنمية، مؤكدًا أن الجامعات تُقاس بما تقدمه من إسهام علمي حقيقي في خدمة الإنسان والمجتمع والوطن.

وبدأت مراسم التكريم بتقديم جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية، وتكريم الحاصلين على جوائز من خارج الجامعة، إلى جانب منح جوائز النشر العلمي، وجائزة أعلى الباحثين استشهادًا بأبحاثهم، وجائزة الجامعة لأفضل رسالتي دكتوراه وماجستير في مجالي العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية، فضلًا عن تكريم أصحاب الأبحاث التطبيقية والمشروعات البحثية المتميزة.

كما شملت الاحتفالية تكريم أفضل طبيب وأفضل ممرضة، والطالب والطالبة المثاليين، وأوائل الخريجين بمختلف الكليات، وأوائل الطلاب الوافدين والطلاب المثاليين من الطلاب الوافدين، إضافة إلى تكريم الموظف والعامل المثالي. 

المنيا جامعة المنيا عيد العلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ترشيحاتنا

جمال يوسف

جمال يوسف يجسد شخصية ناظر مدرسة في مسلسل «أندر إيدج»

ريهام سعيد

النصر لمصر.. ريهام سعيد تدعم الفراعنة قبل مواجهة بلجيكا بكأس العالم

ايمان العاصي وابنتها

مع ابنتها.. إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور

بالصور

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد