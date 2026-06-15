جامعة المنيا تُحيي احتفالية عيد العلم وتكرّم علماءها وباحثيها وكوادرها المتميزة

أقامت جامعة المنيا احتفالية كبرى بمناسبة “عيد العلم”، بقاعة المؤتمرات بالجامعة، وذلك ضمن احتفالاتها باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا على تأسيسها، في مشهد أكاديمي احتفالي يعكس تقدير الجامعة لعلمائها وباحثيها وكوادرها المتميزة.

شهد الاحتفالية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، والدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة الأسبق ورئيس جامعة اللوتس، والدكتورة جيهان فكري رئيس جامعة سيناء وعميد كلية طب الأسنان الأسبق، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، أن الجامعة تحتفل اليوم بالعلم والوفاء والتميز، وتفخر بتكريم نماذج مضيئة وكوكبة من أبناء الجامعة الذين جسّدوا قيم الإبداع والتميّز، وأسهموا في إثراء المعرفة وتعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تمثل تقديرًا مستحقًا لكل من حمل رسالة العلم وساهم في بناء أجيال قادرة على صناعة المستقبل.

وأضاف أن الجامعة تحتفي كذلك بأوائل الطلاب والطالبات والطلاب المثاليين، الذين جمعوا بين التفوق الأكاديمي والمشاركة الفاعلة في الأنشطة وخدمة المجتمع، من طلاب الجامعة والطلاب الوافدين، موجّهًا الشكر إلى جميع منسوبي الجامعة على ما تحقق من إنجازات وتطورات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا اليوم ليس كغيره من الأيام داخل الجامعة، بل هو احتفال بالفكر حين يشرق، وبالعقل حين يبدع، وبالإنسان حين يسمو بالعلم والعمل، مشيرًا إلى أن المناسبة تحمل معاني التقدير لكل من حمل رسالة المعرفة وآمن بأن بناء الأوطان لا يتحقق إلا بسواعد العلماء والباحثين.

وأضاف أن احتفالية عيد العلم تمثل إعلانًا متجددًا عن إيمان الجامعة العميق بأن العلم هو تاج الأمم، وأن البحث العلمي هو قلب التنوير والتنمية، مؤكدًا أن الجامعات تُقاس بما تقدمه من إسهام علمي حقيقي في خدمة الإنسان والمجتمع والوطن.

وبدأت مراسم التكريم بتقديم جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية، وتكريم الحاصلين على جوائز من خارج الجامعة، إلى جانب منح جوائز النشر العلمي، وجائزة أعلى الباحثين استشهادًا بأبحاثهم، وجائزة الجامعة لأفضل رسالتي دكتوراه وماجستير في مجالي العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية، فضلًا عن تكريم أصحاب الأبحاث التطبيقية والمشروعات البحثية المتميزة.

كما شملت الاحتفالية تكريم أفضل طبيب وأفضل ممرضة، والطالب والطالبة المثاليين، وأوائل الخريجين بمختلف الكليات، وأوائل الطلاب الوافدين والطلاب المثاليين من الطلاب الوافدين، إضافة إلى تكريم الموظف والعامل المثالي.