إسعاف المنيا يسلم أمانات مالية ومشغولات ذهبية كانت بحوزة مصابين بحادث ملوي

شهدت محافظة المنيا موقفًا إنسانيًا من أطقم هيئة الإسعاف المصرية، عقب حادث مروري وقع عند مدخل مدينة ملوي، في الاتجاه المؤدي إلى محافظة أسيوط، حيث تمكنت الأطقم الإسعافية من إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفى، مع الحفاظ على متعلقاتهم الشخصية وأماناتهم المالية

وأعلنت هيئة الإسعاف في بيان لها تسليم دولارات أمريكية وريالات سعودية وعشرات الآلاف من الجنيهات المصرية، إلى جانب مشغولات ذهبية وعدد من البطاقات البنكية وأجهزة الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر الشخصية كانت بحوزة مصابين في حادث مروري وقع فجر اليوم بالقرب من مدخل ملوي جنوب المحافظة

وكانت هيئة الإسعاف المصرية قد دفعت بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين وإخلائهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وخلال مراجعة متعلقات المصابين، تبين وجود مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي موزعة داخل الأمتعة والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الإلكترونية والبطاقات البنكية، حيث قامت الأطقم الإسعافية بالتحفظ على جميع الأمانات وحصرها وتسليمها إلى ذوي المصابين وفق الإجراءات المتبعة.

إنقاذ المصابين

خالص التقدير والشكر لأطقمنا الإسعافية التي سارعت إلى إنقاذ المصابين وإخلائهم من موقع الحادث، وحرصت في الوقت ذاته على صون الأمانات والحفاظ عليها وتسليمها إلى أصحابها، في مشهد يعكس القيم المهنية والإنسانية التي يتحلى بها رجال الإسعاف.

