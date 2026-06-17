محافظ المنيا: قافلة طبية مجانية اليوم بقرية النويرات بأبوقرقاص

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية النويرات التابعة لمركز أبوقرقاص اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وفي إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح المحافظ أن القافلة تُنفذ على مدار يومي 17 و18 يونيو الجاري، وتقدم خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان في عدد من التخصصات المختلفة، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات أو فحوصات متقدمة إلى المستشفيات المختصة لاستكمال العلاج.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة تواصل التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ القوافل الطبية والعلاجية بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وناشد المحافظ المواطنين سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال أقرب وحدة أو مركز طب أسرة، للاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية التي توفرها المنظومة، مؤكدًا أن التسجيل يُعد الخطوة الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو توفير مظلة تأمينية شاملة لجميع المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.