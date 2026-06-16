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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يشهد احتفالية الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1448 بمسجد صلاح الدين

الاحتفال بالعام الهجري الجديد
الاحتفال بالعام الهجري الجديد
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ، والتي أُقيمت بمسجد صلاح الدين بمدينة المنيا.

حضر الاحتفالية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جبر نائب المحافظ، واللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، والعميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، ولفيف من القيادات الأمنية والدينية، وعدد من أبناء المحافظة.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصر بالخير والأمن والاستقرار، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستُهلت الاحتفالية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ علي العبيدي، أعقبها كلمة للدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وما تحمله من معانٍ سامية في بناء الإنسان وترسيخ قيم الوسطية والتسامح والانتماء للوطن.

كما تضمنت الاحتفالية فقرات من الابتهالات الدينية والمديح النبوي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وسط أجواء إيمانية وروحانية عكست مكانة هذه المناسبة العطرة في نفوس المسلمين.

وألقى الدكتور رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، كلمة أكد خلالها أن الهجرة النبوية كانت نقطة تحول في مسيرة الدعوة الإسلامية، ورسخت معاني العمل والأخذ بالأسباب والتوكل على الله، داعيًا إلى التمسك بالقيم والأخلاق التي جاء بها الإسلام لتحقيق التماسك والاستقرار في المجتمع.

واختُتمت الاحتفالية بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمود محمد الخشن، أحد أعلام دولة التلاوة، وسط تفاعل وإشادة من الحضور، بما تضمنته الاحتفالية من رسائل دينية ووطنية ترسخ قيم التسامح والانتماء والمحبة بين أبناء المجتمع.
 

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