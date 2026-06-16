محافظ المنيا : تأمين خطوط سير أتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بالمدينة الجديدة

قال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ان هناك استعدادات مكثفة من قبل المحافظة ومديرية التربية والتعليم لأداء امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بعمل لجان مجمعة كأحدي الخطوات لمنع الغشن وسهولة عملية التأمين بالشكل المطلوب، تقرر ضم الطلاب المقيمين بمدينة المنيا الجديدة الي اللجان المجمعة بمدينة المنيا الأم، موضحا انه تابع ورصد مخاوف أولياء الأمور من تأخر طلابهم عن موعد الامتحان خلال المسافة التي سيقطعونها من المدينة إلى مقر اللجان نتيجة الزحام علي كوبري النيل العلوي، مؤكدا أنه وجّه جهاز مدينة المنيا الجديدة لتوفير وسائل نقل لنقل الطلاب من مدينة المنيا الجديدة إلى لجان مدينة المنيا الام، مع تأمين خطوط السير ومرافقة الأتوبيسات مرورياً على كوبري النيل لضمان وصول الطلاب إلى لجانهم في المواعيد المحددة، وعدم تأخرهم.

وأوضح المحافظ، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام 33 ألفاً و677 طالباً وطالبة داخل 91 لجنة رئيسية بمختلف مراكز المحافظة، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مع التنسيق الكامل مع إدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية بمحيط اللجان.

