جامعة المنيا: محو أمية 25 ألف مواطن خلال العام الدراسي 2025-2026

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا نجاح الجامعة في محو أمية نحو 25 ألف مواطن خلال العام الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار مشاركتها الفاعلة بالمشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن ما تحقق من نتائج يعكس إيمان الجامعة الراسخ بأن محو الأمية يمثل قضية قومية وأحد أهم المحاور الاستراتيجية لبناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على المشاركة في عملية التنمية، مشيراً إلى أن الجامعة تضع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مقدمة أولوياتها، وتحرص على توظيف إمكاناتها العلمية والبشرية للمساهمة في تنفيذ المبادرات الوطنية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأوضح رئيس الجامعة أن النجاح في محو أمية 25 مواطناً خلال العام الجامعي 2025-2026، وفقاً لقواعد البيانات المعتمدة من الهيئة العامة لتعليم الكبار، يعد ثمرة لجهود متكاملة شاركت فيها مختلف قطاعات الجامعة، وفي مقدمتها كليات التربية، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والآداب، ودار العلوم، والتي عملت من خلال خطط تنفيذية واضحة على دعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعزيز مشاركة الطلاب فيه.

وأضاف أن الجامعة تنظر إلى هذا الملف باعتباره استثماراً حقيقياً في بناء الإنسان المصري، مؤكداً أن القضاء على الأمية لا يقتصر على تعليم القراءة والكتابة فحسب، بل يمتد إلى تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتحسين فرصهم الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس إيجاباً على جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.