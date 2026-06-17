جامعة المنيا: ضمن أفضل 750 جامعة عالميا وتحصد المركز 32 أفريقيا و14 محليا

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة جاءت في المركز 747 عالميًا ضمن تصنيف أفضل الجامعات العالمية الصادر عن مؤسسة US News الأمريكية لعام 2026، من بين 2250 جامعة مستوفيه شروط ومعايير الانضمام لهذا التصنيف من بين اكثر من خمسة وعشرين الف جامعة على مستوى العالم، كما احتلت الجامعة المركز 32 على مستوى الجامعات الأفريقية والمركز 14 بين الجامعات المصرية، مؤكداً أن هذا التقدم يعكس نجاح استراتيجية الجامعة في دعم منظومة البحث العلمي وتعزيز النشر الدولي وتحقيق التوافق مع المعايير العالمية للتصنيفات الدولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة المنيا حققت نتائج متميزة في عدد من التخصصات العلمية ضمن تصنيف US News العالمي، حيث جاءت في المركز 76 عالميًا في تخصص الطاقة والوقود، والمركز 237 عالميًا في علم الأدوية والسموم، والمركز 284 عالميًا في الهندسة، والمركز 326 عالميًا في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، والمركز 343 عالميًا في علوم الحاسب، كما حققت المركز 584 عالميًا في تخصص الأحياء والكيمياء الحيوية، والمركز 671 عالميًا في الكيمياء، والمركز 948 عالميًا في الطب الإكلينيكي

وأضاف أن الجامعة حققت كذلك مراكز متقدمة على المستوى المحلي، حيث جاءت الثانية على مستوى الجامعات المصرية في تخصص الطاقة والوقود، والرابعة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية وعلوم الحاسب، والخامسة في الهندسة، بما يؤكد قوة وتنوع مدارسها العلمية وقدرتها على المنافسة في التخصصات ذات الأولوية الوطنية والعالمية.