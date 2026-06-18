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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد توسعات الموقف الإقليمي لخدمة 20 ألف مسافر يوميًا

محافظ المنيا يتفقد الموقف
محافظ المنيا يتفقد الموقف
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال توسعة مشروع الموقف الإقليمي والميناء البري بمدينة المنيا الجديدة، الجاري تنفيذه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز، مؤكدًا أن المشروع يمثل أحد أكبر مشروعات النقل والخدمات اللوجستية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المشروع يُعد نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، حيث يهدف إلى تجميع خطوط الأتوبيسات والميكروباصات داخل موقف حضاري متكامل، بما يسهم في القضاء على المواقف العشوائية، والحد من التكدسات المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم جهود التنمية العمرانية بمدينة المنيا الجديدة.

وأشار اللواء كدواني إلى أن الموقف يخدم حركة السفر بين محافظة المنيا وعدد من المحافظات، منها القاهرة وبني سويف والفيوم وأسيوط والبحر الأحمر ومطروح والعلمين، بما يجعله محورًا رئيسيًا لحركة النقل الإقليمي وداعمًا للتنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المشروع بدأ تنفيذه على مساحة 5 أفدنة بتكلفة بلغت 320 مليون جنيه، ثم تم الموافقة على التوسع ليصل إلى 13 فدانًا بتكلفة إضافية تقدر بنحو 150 مليون جنيه، ليقترب إجمالي الاستثمارات من 500 مليون جنيه، بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات النقل.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة عبير عبد العظيم، وكيل وزارة الإسكان بالمنيا، أن المشروع يضم المبنى الرئيسي للموقف، والذي يحتوي على مول تجاري متكامل وعدد من الأنشطة والخدمات التجارية، إلى جانب مباني الورش والكهرباء والإسعاف والحماية المدنية، ومسجد ونقطة شرطة واستراحة للسائقين ومبنى لحجز التذاكر، بما يوفر منظومة خدمية متكاملة للركاب والمترددين على الموقف.

و أكد الدكتور المهندس صدقي تهامي، استشاري المشروع، أن التوسعات أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للموقف من 14 أتوبيسًا و93 ميكروباصًا إلى 44 أتوبيسًا و652 ميكروباصًا، بطاقة تشغيلية تصل إلى نحو 20 ألف مسافر يوميًا، مع توفير خدمات الإسعاف والإطفاء والشرطة وورش الصيانة وغرف إقامة السائقين.

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