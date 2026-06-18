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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد 37 محلاً تجارياً ويتابع الحالة العامة بحي جنوب

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة ميدانية بحي جنوب مدينة المنيا، تفقد خلالها 37 محلاً تجارياً تم إنشاؤها ضمن مشروعات التطوير الحضاري، لمتابعة جاهزيتها ومعدلات التنفيذ والوقوف على الحالة العامة للمنطقة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين، وأعمال رفع الكفاءة والتجميل، موجهاً الأجهزة التنفيذية بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري، والتعامل الفوري مع أي إشغالات أو ملاحظات تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب المواطنين والتعرف على احتياجاتهم عن قرب، موجهاً الجهات المختصة بسرعة فحص الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يحقق الاستجابة الفورية للمشكلات المطروحة في إطار القانون والإمكانات المتاحة.

وأكد اللواء كدواني أن الجولات الميدانية تمثل أداة رئيسية لمتابعة الأداء على أرض الواقع، ورصد احتياجات المواطنين، والتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات الخدمية، مشدداً على استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

المنيا محافظ محلات حي جنوب

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