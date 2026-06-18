قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: مفاوضات ساخنة بين الأهلي وإنبي بشأن ثلاثي الفريق
الأرجنتين تتصدر المجموعة العاشرة.. والجزائر تتراجع بعد الخسارة الثقيلة أمام بطل العالم
كاميرات المراقبة ترصد لحظة وصول صبري نخنوخ لمعرض السيارات في واقعة مشاجرة التجمع.. التحقيقات
إحالة 8 متهمات للمحاكمة العاجلة في واقعة سقوط طفلة ووفاتها بمدرسة خاصة بشبرا الخيمة
ما حكم سفر المرأة لأداء العمرة والحج بدون محرم؟
نائب ترامب مهاجما بن غفير وسموتيريش: ما اقتراحكم للحل غير القـ تل؟
1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة
الرئيس السيسي يثمن حكمة ترامب وتفاعل بيزشكيان.. ويشيد بجهود "الرباعية" في الاتفاق التاريخي
تفاصيل العملات الأجنبية.. الدولار يسجل 49.84 جنيه واليورو بـ57.81
معارك شرسة جنوب لبنان.. حزب الله يحبط محاولات التقدم الإسرائيلي نحو مرتفعات علي الطاهر
ردًا على فيديو متداول .. الأوقاف توضح حقيقة استغلال أرض مجاورة لمسجد
تحديث رسمي صادم.. خبير لوائح يكشف عن الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور المحافظ.. تطوير ميداني المحطة ولوتس في المنيا

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال تطوير ميداني المحطة ولوتس بحي شمال مدينة المنيا، في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والمحاور الرئيسية والارتقاء بالمظهر الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الهوية البصرية وتحسين البيئة العمرانية.

وأكد المحافظ أن ميدان المحطة يُعد من أهم الميادين الحيوية بمدينة المنيا، كونه البوابة الرئيسية للمدينة ونقطة استقبال آلاف المواطنين والزائرين يوميًا، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف تحسين الصورة البصرية للميدان، ورفع كفاءة الحركة المرورية، وتنظيم مسارات المركبات والمشاة بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتقديم واجهة حضارية تليق بعروس الصعيد.

من جانبه، أوضح الدكتور ولاء مصطفى، استشاري المحافظة لتطوير الميادين، أن التصميمات أُعدت من خلال لجنة متخصصة بما يحقق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للمحافظة، لافتًا إلى تنفيذ رفع مساحي شامل للميدانين وإعادة تخطيطهما بالتنسيق مع إدارة المرور لتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة.

وأضاف أن أعمال التطوير تُنفذ دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، من خلال مشاركة مؤسسات القطاع الخاص والجامعات الخاصة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، حيث تتولى إحدى الشركات تطوير ميدان المحطة، بينما تتولى جامعة اللوتس تطوير ميدان لوتس.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، ورجل الأعمال محمود عبد الدايم، وهالة منتصر فاروق المنسق الأكاديمي ومسؤول التعاون الدولي بجامعة اللوتس، ومنال خيري مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا ميدان المحطة ميدان اللوتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

القرآن الكريم

كنز عظيم في آيتين .. داوم على قراءتهما كل ليلة

ترشيحاتنا

Honor 600 Smart 5G

مع قرب انطلاقه.. إليك مواصفات أحدث هواتف هونر

مواصفات وميزات هاتف أوبو رينو 15A

بميزات احترافية| أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

5 إعدادات في هاتفك الأندرويد تمنحك مزيدًا من الخصوصية

هاتفك يتجسس عليك؟.. اقطع طريق التتبع بضبط 5 إعدادات سرية في الأندرويد

بالصور

أطعمة غنية بالكوليسترول مفيدة للقلب وأخرى عليك تجنبها.. دراسة توضح الحقيقة الكاملة

أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار
أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار
أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد