بحضور المحافظ.. تطوير ميداني المحطة ولوتس في المنيا

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال تطوير ميداني المحطة ولوتس بحي شمال مدينة المنيا، في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والمحاور الرئيسية والارتقاء بالمظهر الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الهوية البصرية وتحسين البيئة العمرانية.

وأكد المحافظ أن ميدان المحطة يُعد من أهم الميادين الحيوية بمدينة المنيا، كونه البوابة الرئيسية للمدينة ونقطة استقبال آلاف المواطنين والزائرين يوميًا، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف تحسين الصورة البصرية للميدان، ورفع كفاءة الحركة المرورية، وتنظيم مسارات المركبات والمشاة بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتقديم واجهة حضارية تليق بعروس الصعيد.

من جانبه، أوضح الدكتور ولاء مصطفى، استشاري المحافظة لتطوير الميادين، أن التصميمات أُعدت من خلال لجنة متخصصة بما يحقق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للمحافظة، لافتًا إلى تنفيذ رفع مساحي شامل للميدانين وإعادة تخطيطهما بالتنسيق مع إدارة المرور لتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة.

وأضاف أن أعمال التطوير تُنفذ دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، من خلال مشاركة مؤسسات القطاع الخاص والجامعات الخاصة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، حيث تتولى إحدى الشركات تطوير ميدان المحطة، بينما تتولى جامعة اللوتس تطوير ميدان لوتس.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، ورجل الأعمال محمود عبد الدايم، وهالة منتصر فاروق المنسق الأكاديمي ومسؤول التعاون الدولي بجامعة اللوتس، ومنال خيري مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.