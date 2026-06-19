تعليم الشرقية يرفع حالة الطوارئ استعدادا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

عقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة وأعضاء اللجنة الثلاثية ومديري التعليم الثانوي والأمن والمتابعة بحضور عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل المديرية والدكتور أحمد عطية مدير عام التعليم العام وصلاح العزازي مدير أمن المديرية وعمر رجب رئيس قسم بإدارة شؤون الطلاب تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بشأن الاستعداد الكامل للامتحانات.

وأكد وكيل أول الوزارة خلال الاجتماع ضرورة مواصلة العمل الجاد لضمان انتظام سير الامتحانات بشكل دقيق ومنظم مشيرا إلى أن محافظ الشرقية واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية يتابعان بشكل مستمر جميع الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات.

وشدد محمد رمضان غريب على أن امتحانات الثانوية العامة تمثل قضية أمن قومي وتتطلب بذل أقصى درجات الجهد والالتزام من جميع عناصر المنظومة التعليمية لتحقيق عملية امتحانية منتظمة وآمنة.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة التصدي بكل حسم لمحاولات الغش بكافة أشكاله مع التشديد على منع حيازة الهواتف المحمولة للطلاب أو العاملين داخل اللجان وإحكام إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان بوقت كاف ومنع اصطحاب أي وسائل إلكترونية قد تستخدم في الغش الإلكتروني كما وجه الشكر لمديرية أمن الشرقية على توفير العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن لتأمين دخول الطلاب إلى اللجان ومنع إدخال أي أجهزة مخالفة.

وشدد وكيل أول الوزارة على عدم الانفراد بمظاريف الأسئلة نهائيا مع التأكد من سلامة المظاريف وعدم فتحها إلا داخل اللجنة الفرعية وفي المواعيد المحددة قانونا ووجه كذلك بمنع تجمعات أولياء الأمور أمام مقار اللجان الامتحانية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورؤساء المراكز والمدن حفاظا على الهدوء والانضباط بمحيط اللجان.

وفي إطار الاستعدادات اللوجستية أصدر وكيل الوزارة تعليماته بمراجعة خطوط سير سيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابات لضمان وصولها في المواعيد المحددة قبل بدء الامتحانات مع توفير مراوح بجميع اللجان ومبردات وكولمانات مياه باردة لتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين.

كما كلف وحدة التحرك السريع ولجان المتابعة بالمرور على جميع مقار اللجان والاستراحات للتأكد من جاهزيتها الكاملة ومتابعة أعمال النظافة والتطهير وتنفيذ الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.

وأشار إلى أن المديرية نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات ومنع أي أعمال شغب أو غش كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة مع تجهيز الإسعافات الأولية لمواجهة أي حالات طارئة.

وفي ختام الاجتماع ناشد وكيل أول الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والرجوع إلى الجهات المختصة قبل تداول أي معلومات غير موثقة قد تتسبب في إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور مؤكدا أن الجميع يعمل من أجل امتحانات آمنة ومنضبطة تحقق مصلحة الطلاب.